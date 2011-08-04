-ÜMİT KARAN CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, savcılıkta ek ifade verdikten sonra cezaevine geri götürüldü. Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Karan'ın, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ek ifadesi alındı. Karan, ifade işleminin tamamlanmasından sonra cezaevine geri götürüldü.