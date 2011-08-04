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ÜMİT KARAN ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2011 13:28

-ÜMİT KARAN ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.  Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden bir ring aracıyla adliyeye getirilen Karan, tutukluların giriş yaptığı kapıdan binaya alındı.  Bu sırada basın mensupları ile görüntü alınmasını engellemeye çalışan polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.  Karan'ın, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e ifade vermesi bekleniyor.

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