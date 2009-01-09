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Spor

Ümit formayı yere bıraktı!

Son 20 dakikaya girilirken oyundan alınan Ümit Karan, teknik direktör Michael Skibbe’nin bu kararına tepki gösterdi.

09 Ocak 2009 02:00


G.Saray'da Altay karşısında sahaya kaptan olarak çıkan ancak son 20 dakikaya girilirken oyundan alınan Ümit Karan, teknik direktör Michael Skibbe’nin bu kararına tepki gösterdi.

Maçın 70. dakikasında oyundan alınarak yerine Yaser Yıldız’in sahaya sürülmesine kızan Ümit Karan, sahayı terk ettikten sonra Galatasaray kulübesindeki yardımcı antrenör Burak Dilmen’e tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

Formasındaki teri gösterip oyundan alınmaması gerektiğini söyleyen Ümit’e Dilmen de karşılık verdi. Ümit Karan formasını kulübede yere bırakırken, tecrübeli futbolcuyu Galatasaray’da basınla ilişkilerden sorumlu Cenk Ergin sakinleştirdi.

Sıkıntı yok

Ümit’in yerine oyuna giren ve 16 dakika sonra Galatasaray’ın beraberlik golünü atan Yaser Yıldız ise "Altaylı arkadaşlarımı ve kendi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü atmak bana nasip oldu. Daha sonra da galibiyet golü geldi. Yedek kaldığım için bir sıkıntım yok. Hocamız görev verdikçe oynamaya çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok" dedi.

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