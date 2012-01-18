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Dünya

Ümit ederiz yasa gündeme dahi getirilmez BRÜKSEL (A.A)

18 Ocak 2012 17:35

-Ümit ederiz yasa gündeme dahi getirilmez BRÜKSEL (A.A) - 18.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Senatosu Kanunlar Komisyonu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin Senato gündemine alınmaması yönündeki kararını AA'ya değerlendirdi. Davutoğlu, ''Tabi bu önümüzdeki hafta tasarının gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili net bir tabloyu ortaya koymaz ancak genel bir eğilimi ortaya koyar. Bu da Fransa yasalarına göre bile bu teşebbüsün ne kadar hukuk dışı olduğunu bir anlamda ortaya koymaktadır'' dedi. Komisyonun bağlayıcı nitelik taşımayan kararını olumlu karşıladıklarını belirten Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki Fransız Senatosunda aklıselim hakim olur ve bu yasa gündeme dahi getirilmez. Avrupa değerlerine uygun bir şekilde gündemden düşürülür'' şeklinde konuştu. Davutoğlu, Senato Kanunlar Komisyonu kararından bağımsız olarak yasa teklifinin onaylanmasını engellemek için gerekli teşebbüs ve temasları sürdüreceklerini söyledi.

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