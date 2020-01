"Ümit Dündar, TSK'yı yeniden yapılandırıp başına geçecek"

Darbe girişiminin ardından TSK’den darbe unsurlarının temizlenmesi gündeme geldi. Bu kapsamda askeri okullardan TSK’nin komuta yapısına kadar tartışmalar uzadı. Darbe girişiminde televizyonlar aracılığıyla darbe karşıtı açıklamalar yapan Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yeni komuta kademesinin oluşturulmasında dikkat çekici bir göreve atandı. Dündar’ın Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atanması, TSK’nin yeniden yapılanmasında önemli rol üstleneceği yorumlarına neden oldu.

Dündar’ın AKP iktidarı döneminde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan orgeneralliğe yükseliş sürecinde sivil-asker ilişkilerindeki tutumunun yeni dönemde rol üstlenmesini sağladığı değerlendiriliyor. Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Dündar’ın yeni dönemde Genelkurmay karargâhını yapılandıracağı, 2. Başkanlık görevinin bu açıdan seçildiği belirtilirken, önümüzdeki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı için de önünün açıldığına dikkat çekiliyor.

Darbe girişiminde Genelkurmay Karargâhı’nda görevli 4’ü korgeneral toplam 11 general TSK’dan ihraç edildi. Cemaatçi generallerin karargâha bu düzeyde sızmasının sorunun en ciddi boyutunu oluşturduğu değerlendiriliyor. Bazı askeri kaynaklar, Dündar’ın rolüne ilişkin, “Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla olumlu bir ilişkisi var. Aynı şekilde siyasi otorite ile de bunu sağladığı görülüyor. İkinci başkanlıkta yeniden yapılanma çalışmalarını tamamlar, sonra da yeni yapının başına geçer” yorumunu yapıyor.

TSK’nın yeniden yapılandırılması çerçevesinde askeri liselerin hatta harp okullarının kapatılması tartışılıyor. Bazı emekli generaller, Türkiye’nin ciddi bir askerlik geleneği olduğunu, bozulan işleyişin düzeltilmesi düşüncesine herkesin katıldığını belirtiliyor. Emekli generallerin dikkat çektikleri noktalar ise şöyle:

- Kurulan her yapıya dışarıdan sızma olabilir. Asıl bu sızmalara önlem alınmalı, sistemde aksama varsa düzeltilmeli. Gelenek yok edilmemeli.

- Askeri liselerin kapatılması TSK’nin subay kaynağını ciddi şekilde olumsuz yönde etkiler. Askeri liselere başvurular 100 binleri buluyor, harp okullarına başvurular en fazla 5 bin düzeyinde kalıyor.

- Subay, kurmay subay kısa süreli kurslarla yetiştirilebilecek bir şey değil. Her ülke önündeki birkaç on yıldaki ihtiyaçlarını planlayarak personel yetiştirir. Son yıllarda TSK’yi hedef alan saldırılar her yönüyle yoğunlaştı. Askerlik mesleğine ilgi çok azalmış durumda. Askerlikte gelecek göremeyenler farklı alanlara yöneliyor.

- Türkiye’nin çevresindeki ve içindeki gelişmeler düşünüldüğünde önümüzdeki on yıllarda güvenlik alanının güçlendirilmesi gereği ortada. Anlık, duygusal tepkiler yerine kurumlar özlerine dönmeli yapıları güçlendirilmeli. Türkiye’nin varlığı için güçlü askeri yapı kaçınılmaz.