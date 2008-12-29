Ümit dönüş hazırlığında



FC Köln menajeri Michael Meier, Ümit'in son kontrolleri hep pozitif olduğunu ve yakın zamanda döneceğini ümit ettiğini söyledi.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden 1. FC Köln'ün menajeri Michael Meier, Ümit Özat'a yapılan son sağlık kontrollerinin pozitif çıktığını belirterek, ''Ümit'in son kontrolleri iyi çıkıyor. Futbol oynamasında bir sakınca görülmüyor. Yakın zamanda aramıza döneceğini ümit ediyoruz'' dedi.



Meier, Kölner Express gazetesine yaptığı açıklamada, Ocak ayında yapılacak kontrolde Ümit'in artık net durumunun ortaya çıkacağını kaydetti.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında FC Köln'ün Karlsruhe ile oynadığı maçta fenalaşarak yere yığılan futbolcuya kalp kası iltihabı teşhisi konmuştu.

