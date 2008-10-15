Ümit dönecek mi?



Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle futboldan kopma noktasına gelen Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Köln'ün eski milli futbolcusu Ümit Özat, futbola dönüş sinyalleri verdi.



Futbol özleminden söz eden Ümit Özat, sahalara dönmek için yeşil ışık yaktı. Sahada yaşadığı kriz nedeniyle Ağustos ayından beri Karlsruhe, Köln ve Hannover'deki özel kliniklerde tedavisi yapılan Özat, sağılıklı olarak normal yaşamına döndü.



Yeşil sahalara dönme ümidini taşıyan ünlü oyuncu durumunun bu hafta sonu netleşeceğini duyurdu. Özat gerek sağlık durumu gerekse sosyal hayatıyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Hannover'deki kliniğe gitmem gerekiyor. Buradaki doktorlar, benim durumumu yeniden gözden geçirecekler. Sıkı bir kontrolden geçeceğim. Ardından bana nihai durumum hakkında bilgi verecekler. Ben de sahalara dönüp dönmeyeceğimi böylece öğrenmiş olacağım" dedi. Yaşadığı kalp sonunu ve stresi unutmak için Özat, yakın arkadaşı eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Keskin'in Köln'deki "Pizza e Pasta" adlı pizza restoranında arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Türk futbol camiasında da "Büyük Kaptan" olarak tanımlanan Ümit Özat, kalp kaslarını etkilemiş olma ihtimali ile köklü bir diş kontrolünden de geçti. Özat, "Diş doktorları diş kökleri tedavisi uyguladılar. Tüm dişlerim sağlam çıktı. Kalpteki kasların dişlerimi olumsuz etkilemiş olma olasılığı da mevcut değil" şeklinde konuştu. Durumun belki de aşırı stres ya da bir grip hastalığından kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de söz konusu olabileceğini aktaran Özat, hayatının en sıkıcı haftalarını yaşadığını kaydetti. Özat duygularını,"Hayatımın en sıkıcı haftalarını geride bıraktım. Günde en az 12 saat uyumak zorundaydım. Buna ek 6 saat yürüyüş ve 6 saat dinlenme vardı. Günde iki kez ilaçlarımı aldım. Eşim Nurdan'la her gün saat 7:30'da kalktım. Çocuklarımız Dilara ve Ali Ümit'i okula bıraktık. Öğleden sonraları onları okuldan aldık. Çok denilecek miktarda okudum ve de futbol seyrettim. Uydu üzerinden dünyanın dört bir yanından hayatımda izlemediğim kadar futbol oyunu seyrettim. Almanya İkinci Ligi'ndeki tüm oyuncuları bile tanıyorum şu an. Ailem, eşim ve çocuklarım bana güç veriyorlar. Karlsruhe'de yaşadığım ölüm kalım mücadelesi eşimi çok etkiledi. Bu durum onun için çok güçtü. Dahası benim futbolu bırakmamı arzu etti. Bu onun ilk tepkisiydi ki gayet normal bir tepki" diyerek dile getirdi.



Futbola yeniden dönmek istediğini ve futbolun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Özat, bu noktada doktorlarının öğüdünü de dinleyeceğine dikkat çekti ve, "Yeniden oynamak istiyorum. Futbol benim hayatım. Ancak hayatta hiç bir şey çocuklarımdan daha önemli olamaz. Doktorlar benim yüzde yüz sağlıklı olduğumu söylerlerse ki onlara güvenirim bunu benim ailem de izleyecektir ve sahalara dönmeme engel olmayacaklardır" dedi.



