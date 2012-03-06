Ümit Boyner'den AB'ye 'vize sorununu çöz' çağrısı

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Avrupa Birliği'ne (AB) Türk halkının gündelik yaşamını ve iş hayatında verimliliği olumsuz etkileyen vize sorununu çözmesi çağrısında bulundu.



Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Dostları grubunun düzenlediği ''G20, AB ve Türkiye'' konulu konferansta konuşan Boyner, AB'nin Türkiye'deki reform sürecinin temel dinamiği olduğunu belirterek, katılım müzakerelerine yeni bir ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Boyner, AB Komisyonu'nun bu amaçla önerdiği pozitif gündem için ''vize sorununun çözülmesi'' ve ''AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin mağdur edilmemesi''nin 2 temel şart olduğunu vurguladı.



Ümit Boyner, 2001 krizinden ders alan Türkiye'nin bugün bütçe açığı ve borç yükü gibi temel ekonomik göstergelerde birçok AB üyesinden iyi durumda olduğunu belirtirken gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10'una yaklaşan cari açığın risk kaynağı olmaya devam ettiğini dile getirdi.



Boyner, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme için mikro reformlarla yatırım ortamını iyileştirmesi inovasyon ve teknoloji üretimininde atılım yapması ve rekabeti güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. AB ve Türkiye ekonomilerinin birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu kaydeden Boyner, küresel ekonomik dengeler değişirken AB'nin nasıl bir gelecek istediğine karar vermesini istediklerini söyledi.



Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi Başkan Yardımcısı Arlane McCarthy ise Türkiye'yi ''Avrupa'nın BRIC'i'' olarak gördüğünü belirterek ''Ekonomide Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var'' dedi.