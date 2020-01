Ümit Boyner yeni yönetim kurulu adaylarını açıkladı

T24-TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için kendisine sunulan teklifi kabul eden Ümit Boyner, Genel Kurul’a sunmak üzere yeni Yönetim Kurulu asil ve yedeküye listesini oluşturdu. Boyner, bir yıllık yeni dönem için önerdiği isimleri bir mektup aracılığı ile Genel Kurul toplantısı öncesinde 4 Ocak 2011 tarihinde (bugün) TÜSİAD üyelerine sundu. Boyner tarafından TÜSİAD üyelerine sunulan Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek aday önerileri ve adayların özgeçmişleri şöyle:



Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları



Nazlı Ümit BOYNER

1963’te İstanbul’da doğan Nazlı Ümit Boyner, Üniversite eğitimini Ekonomi üzerine 1985’te University of Rochester’da tamamladı. 1985 yılında ChemicalMitsui Bank’ta iş hayatına başlayan Boyner, iki yıl süren bankacılığın ardından altı yıl çeşitli şirketlerde Finansman Yöneticisi olarak çalıştı. 1996’da Boyner Grubu’nun, Holdingleşme Stratejisi ile birlikte Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2002 yılında ağırlıklı olarak Finansman ve Yatırım Konularından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

TÜSİAD’da 2005 yılında Dış Tanıtım Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, 2007 yılında Başkan Yardımcısı oldu. 2010-2011 döneminde TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca KAGİDER’de Kurucu Üye ve dört yıl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nde iki yıl Başkanlık yaptı.

Ümit Boyner aynı zamanda TINA ( Sualtı Arkeoloji Vakfı), TEGV ve Tohum Otizm Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesi olup, 2008’den bu yana Carnegie Endowmentfor International Peace, Ortadoğu Bölümü - Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ümit Boyner, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.



Haluk DİNÇER

1962 yılında İstanbul’da doğan Haluk Dinçer, University of Michigan’dan 1985 yılında makine mühendisliği dalında lisans ve 1988 yılında işletme dalında yüksek lisans (M.B.A.) derecelerini almıştır.

Haluk Dinçer kariyerine 1985 yılında ABD’de General Motors Technical Center bünyesinde proje mühendisi olarak başlamıştır. 1995 yılında Sabancı topluluğuna katılan Dinçer, önce TemSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, daha sonra 2001 yılında Gıda ve Perakende Grup Başkan Yardımcısı ve 2002 yılında da Gıda Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

Haluk Dinçer, 2004 yılında Perakende Grup Başkanı ve gruba bağlı CarrefourSA, DiaSA ve TeknoSA şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

Dinçer, 2011 yılında topluluktaki yeniden yapılandırma sonucunda Perakende ve Sigorta Grup Başkanı olarak AvivaSA ve Aksigorta şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini de üstlenmiştir.

Dinçer, aynı zamanda, DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AmericanTurkishCouncil (Washington DC) ve AmericanTurkishSociety’de (New York) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Haluk Dinçer, Suzan Sabancı Dinçer ile evli ve iki çocuk babasıdır.





Muharrem YILMAZ



1957 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğan Muharrem YILMAZ, ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1980 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren SÜTAŞ'ta çalışmaya başlayan Yılmaz 1989 yılında genel müdürlüğe atandı. 2005 yılında SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Muharrem YILMAZ, bu görevinin yanı sıra SÜTAŞ İcra Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmektedir.

Muharrem Yılmaz, 1999 - 2002 tarihleri arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜGİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Muharrem Yılmaz evli ve üç çocuk babasıdır.

Dr. Erman ILICAK

Ronesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı ErmanIlıcak; 1967, Malatya doğumludur.

TED Ankara Koleji’nde, OrtaokulveLiseeğitiminitamamlamıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliğ ibölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır.



Viyana Üniversitesi’nde, İşletme alanında Yüksek Lisans (MBA) eğitimin itamamlamıştır.

International School of Management’da (Paris, Fransa) İşletme alanında Doktora eğitimini tamamlamıştır. İyiderecede İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Cansen BAŞARAN SYMES



Cansen Başaran Symes 1 Temmuz 1998 tarihinden buyana PwC Türkiye Başkanı ve ülke faaliyetlerinden sorumlu kıdemli ortak görevini yürütmektedir. Kendisi 1981 yılında kurulan PwC Türkiye’nin kuruluş aşamasında nbugüne önemli rol oynamıştır; ayrıca 1983 yılında şirketin Kopenha gofisinde, 1989 yılında da Londraofisindegörevalmıştır.

1998-2005 yıllarıarasında PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’ninYönetim Kuruluüyeliğinde bulunan Cansen Başaran Symes, 1 Temmuz 2005 tarihindenEkim 2008’e kadar PwC Avrupa Bölgesi (Eurofirm) Yönetim Kurulu Üyeliğ iyapmıştır.

Aralarında çokuluslu firmalar, Türkiye’nin önde gelen şirketleri ve büyük holding kuruluşları, finansal kuruluşlar ve kamu iktisad iteşekküllerinin de bulunduğu geniş bir müşteri portföyün edenetim ve danışmanlık hizmeti veren Cansen Başaran Symes, Türkiye’de özelleştirme v euluslararası halka açılma ile ilgili önemli projeleri yürütmüştür. Kendisi UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) konusunda geniş tecrübeyes ahiptir ve UFRS’ninTürkiye uygulamasının geliştirilip uygulanmasına önderlik etmiştir. İstanbul Serbes tMuhasebeci ve Mali Müşavirle rOdası ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği üyesidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezunu olan Cansen Başaran Symes İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Volkan VURAL

TED Aankara koleji ve A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Volkan Vural 1964 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır. Lerkezde ikili ekonomik ilişkiler dairesinde görev yaparak önce Seul’e ikinci katip ve Münih’e konsolos olarak atandıktan sonra bakanlıkta çok taraflı ekonomik ilişkiler dairesinde şube müdürü olarak atanmıştır. Dışişleri Bakanlığı’ndan izinli olarak 6 yıl Brüksel’de NATO sekretaryası siyasi işler bölümünde uluslar arası memur statüsüyle görev yapan vural, daha sonra dışişlerine dönerek ekonomik ilişkiler daire başkanı ve elçi ünvanı ile genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Vural, 1987-1988 yıllarında iran ve 1988-1993 yıllarında moskova’da önce sovyetler birliği ve sonra rusya federasyonu nezdinde t.c. büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 1993-1995 yıllarında dışişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı ve bakanlık sözcüsü olan Vural, aynı dönemde başbakan başdanışmanlığı görevini de yürütmüştür. 1995-1998 yıllarında türkiye’nin federal almanya nezdinde büyükelçisi olarak görev yapan vural, 1998- 2000 yıllarında new york’da birleşmiş milletler nezdinde büyükelçi- daimi temsilci olarak hizmet vermiştir.

2000 yılında AB genel sekreterliğini kurmak üzere Ankara’ya dönen Vural, bu yeni yapılanmanın kurucu genel sekreteri olarak görev yaptıktan sonra 2003-2006 yıllarında Madrid’de İspanya krallığı ve Andorra prensliği nezdinde büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etmiştir.

Volkan vural 2007 yılından bu yana doğan holding’de yönetim kurulu başkan danışmanı olarak görev yapmaktadır. volkan vural 2008 yılından bu yana tüsiad üyesidir. en son yapılan seçimlerde TÜSİAD yönetim kuruluna giren vural, halen dışişleri ve ab uyum komisyonu başkanlığını yürütmektedir.

Tayfun BAYAZIT



Makine Mühendisliği lisans (1980) eğitimi sonrası Columbia Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek Lisans (MBA-1983) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank’ta başladı. Daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi (Genel Müdür Başyardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi), İnterbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre’de (President & CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığına getirildikten sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank İcra Başkanlığını (CEO) üslendi. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Bayazıt, Temmuz 2005’te Fortis’in Dışbank’ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO’luğu ve Fortis küresel yönetim komitesi üyeliğine getirildi.



2006’da yapılan Genel Kurul’dan sonra Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. 2007 yılında Yapı Kredi’ye (UniCredit ve Koç Grubu ortaklığı) Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. Bayazıt Yapı Kredi’deki görevinden Ağustos 2011’de halihazırda Başkanlığını yürüttüğü “Bayazit Danışmanlık Hizmetleri” şirketini kurmak için ayrıldı. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürüten Bayazıt, TEGV (T. Eğitim Gönüllüleri Vakfı), TKYD (T. Kurumsal Yönetim Derneği) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir.



Cenk ÇİMEN

Doğum Tarihi 15 Haziran 1967, İstanbul

Öğrenim Durumu

Mart 2004 University of California Los Angeles (UCLA), Executive Education Programme Mergers and Acquisitions

Temmuz 2002 Stanford University, Executive Education Programme

ExecutiveProgrammeforGrowingCompanies

1986- 1991 İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

1975-1986 Galatasaray Lisesi



2009 - Koç Holding A.Ş.

Otomotiv Grup Başkanı

2005 - 2009 Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Birleşik Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdür

2001 - 2005 Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Genel Müdür

1998 - 2000 Otokoç A.Ş.

Genel Müdür

1996 - 1998 Ford Otosan

Filo Satış Müdürü

1995-1996 Ford Otosan İthalat Müdürü

1994-1995 Ford Otosan Bölge Müdürü (Marmara, İç Anadolu, Koç Şirketleri)

1993-1994 Ford Otosan Koç Şirketleri Satış Koordinatörü

1992-1993 Otosan Pazarlama Pazarlama Elemanı

1991-1992 Nasoto Satış Elemanı

Meral İnci ZAİM

Meral İnci Zaim Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra, kişisel liderlik zaman yönetimi, aile şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma, maliyet muhasebesi, lojistik sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemleri alanlarında birçok proje yürüttü.

Meral İnci Zaim 1979’da iş hayatına grup şirketlerinden JantaşA.Ş.’de başladı. Grup şirketlerinde çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 1982’den bu yana İnci Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Zaim, 2003–2005 yılları Arasında İnci Ailesi Konsey ve Meclis Başkanlığı yapmıştır.

Ocak 2010’dan itibaren İnci Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Zaim ayrıca, İnci Akü A.Ş., HL-Jantaş A.Ş., HL-İnci A.Ş., İncitaş A.Ş., ISM A.Ş. şirketlerinde ve Zaim A.Ş.’de yönetim kurulu üyesidir.

Mustafa Zaim ile evli olan Meral İnci Zaim’in bir kızı vardır. Meral Zaim 2009 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir.



Nezih BARUT

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Başkanı olan Nezih Barut, 1952 yılında İstanbul’da doğdu. Ailedeki üçüncü kuşak eczacı olan Nezih Barut, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Barut, temeli 1910 yılında dedesi Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası’nda 1976 yılında göreve başladı.

Abdi İbrahim İlaç Sanayii’nde 30 yılı aşkın süredir farklı pozisyonlarda görev yapan Barut, sırasıyla Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük yaptı.

Son yıllarda yönetimde kurumsallaşma çalışmalarına hız veren Nezih Barut, şirket yönetimini profesyonel yöneticilerle paylaşarak, kendisi şirketin Başkanlığı’nı yürütmektedir.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olan Barut, ayrıca; İstanbul Eczacı Odası, Istanbul Ticaret Odası (ITO), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı), 1907 Fenerbahçe Derneği ve FB Spor Kulübü üyesidir.

İngilizce bilen Barut, evli ve 15 yaşında bir erkek çocuk babasıdır.



TÜSİAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Murat ÖZYEĞİN

Carnegie Mellon Üniversite’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi eğitimi alan Murat Özyeğin 1998 yılında çift ana dal diploması ile mezun olmuştur.

İş hayatına 1998 yılında BearStearns&Co. yatırım bankasının New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubu’nda Finansal Analist olarak başlamıştır. 2000 yılında aynı firmanın Londra ofisine Şirket Birleşme ve Satın Alma grubuna Kıdemli Analist olarak transfer olmuştur.

2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlenmiş, grubun holding şirketi Fiba Holding ve Finansbank’ta Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümlerini kurmuştur.

2006 yılından itibaren Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fiba Grubu’nun finans dışı şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Özyeğin Üniversitesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (2006 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir.) - Ekonomik ve Mali İşler Komisyon Üyeliği görevini yürütmektedir. Murat Özyeğin, 35 yaşında, evli, iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.





Osman F. BOYNER

Boyner Sanayi Mensucat Fabrikası A.Ş. Görevi Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi, 1996 yılında ImperialCollege’da (University of London) elektronik mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans derecesi alan Boyner, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde New York’a geçerek Bank Julius Baer’de Risk Yönetimi alanında çalıştı. Boyner, 3 yıl burada bulunduktan sonra MIT Sloan School of Management’daİş İdaresi alanında yüksek lisans (MBA) ve Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’da Kamu Yönetimi konusunda yüksek lisansını tamamladı. Bu seneler zarfında BainCuneo e Associati, Istanbul ve Cambridge Incubator’da risk sermaye şirketleri konusunda ihtisas gören Boyner, TurkVCa’nin kurucu üyelerinden oldu. Mezuniyetinden sonra Istanbul’a dönen Boyner, Boyner Sanayi Mensucat FabrikasiA.Ş.’de Genel Müdürlük ve Yönetim kurulu üyeligine devam etmektedir. TÜSIAD International’da Yürütme Kurulu Baskani olan Boyner, Harvard JFK School’daDean’sAlumniCouncil’da görev yapmaktadır. Boyner son olarak 2005 yılında, ‘World Economic Forum’ tarafindan, ‘Young Global Leader’ olarak seçildi.





Metin AKMAN

1966 yılında doğdu. ODTÜ İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programına başladı.

Bir süre Unilever’de yöneticilik yaptı. Hollanda merkezli, Nutreco - TrouwNutrition Türkiye’de Genel Müdürlük ve Anako Yumurta Ürünleri San. Tic. A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Akman, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde part time öğretim görevlisi olarak lisansüstü sınıflarında tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmaktadır.

Metin Akman evli ve iki çocuk babasıdır.

Metin Akman 2008 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir.



Zeynep SİLAHTAROĞLU BAYKAL



1967 Doğumlu Zeynep Silahtaroğlu Baykal, öğrenim hayatına İstanbul Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan Silahtaroğlu eğitimine Amerika’da BentleyCollege’da Pazarlama alanında yüksek lisans yaparak devam etti. 1992 yılından beri Silkar Turizm bünyesinde aktif olarak çeşitli görevlerde bulunan Zeynep Silahtaroğlu Baykal, görevini Silkar Turizm Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ettirmektedir. Silahtaroğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. FETOB Başkanı ve aynı zamanda TUROFED ve KAGİDER yönetim kurulu ve TUSİAD ve İstanbul Ticaret Odası Kadın Girişimciler kurulu üyesi olan Zeynep Silahtaroğlu Baykal, evli ve üç çocuk annesidir.

Zeynep Silahtaroğlu Baykal wasborn in 1967. Shestarted her education at Üsküdar American High School. Afterreceiving her graduatedegree in EnviromentalEngineeringfrom İstanbul Technical University, Silahtaroglucontinued her academicstudies at BentleyCollege in U.S.A whereshereceived her postgraduatedegree in Marketing. Zeynep Silahtaroğlu Baykal is currently a member of the Board of Directors at SilkarTourism, whereshetookvariouspositionsovertheyears since shejoinedthecompany in 1992. Silahtarogluspeaks English andGerman. Sheserves as thepresident of FETOB andshe is a Board member of TUROFED and KAGİDER andmember of TUSIAD. She is also a Member of İstanbul Chamber of theChamber’sWomenEntrepreneurs. Silahtaroglu is marriedand has threechildren.



Davut DOĞAN

1960 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Davut DOĞAN 6 sektörde faaliyet gösteren Doğanlar Şirketler Gurubunda, Doğtaş Mobilya A.Ş’ nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

• Türkiye’de ki ilk 40 Is Adamları derneği arasında olan BIGIAD’in kurucu başkanıdır ve 5 yıl başkanlık görevini üstlenmiştir.

• Organize Sanayi Bölgeleri Yüksek İstişare Kurulu Konseyi üyeliği ve Biga Organize Sanayi Bölgesi Başkan vekili görevini üstlenmiştir.

• BISIAD- Biga Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlık görevini yürütmüştür.

• Biga Sanayi ve Ticaret Odası başkanlık görevini 10 yıl boyunca icra etmiştir.

• Biga Sivil Toplum Platformu kurucu başkanlık görevini üstlenmiştir.

• 65 ortaklı Biga Girişim Grubu kuruculuğu ve başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

• 18 Mart Üniversitesi’nde İşletme Politikası ve Girişimcilik Stratejisi derslerinde öğretim görevlisi olarak görev almıştır.

• MOSDER- Sektörün en büyük gücü olan MOSDER’in(Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği) kurucu başkanıdır.

• İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği – Denetim Kurulu Üyesidir.

• TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Sektör başkanlığı görevini 5 yıldır sürdürmektedir.

• 2005 yılı– Dünyada Yılın Girişimcisi (Türkiye finalisti )

• 2006 yılında CASIAD tarafından “Yılın İşadamı” ödülüne layık görülmüştür.

• 2008 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın Verimli İşadamı” ödülüne layık görülmüştür.

• 2011 yılında ODTÜ Genç Girişimciler tarafından ‘’ Yılın Girişimcisi ‘’ ödülüne layık görülmüştür.

• ‘ İzlenimler’ ve ‘ İz Düşümü ‘ adlı 2 kitap yazmıştır.

• 30’ dan fazla konferansta konuşmacı olarak yer almıştır.





Tarkan KADOĞLU

Tarkan Kadooğlu , 24.01.1974 yılında Cizre’de doğdu.Kadooğlu ilköğretim ve lise’yi Cizre’de tamamladı. Newportİnternational University’de halen İşletme eğitimine devam etmektedir.1989 – 1995 yılları arasında KadooğluGroup’un çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1996 yılında Yönetim Kurulu Başkanı oldu.Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldikten sonra KadooğluGroup için çok önemli işlere imzalar attı. KadooğluGroup’un bünyesinde 15 şirket bulunmaktadır. Kadoil markası ile akaryakıt dağıtım firmasını , madeni yağ fabrikasını ve Bizce markası ile ay çiçek yağı fabrikasını kurdu.Türkiye’nin en büyük uluslararası akaryakıt depolama tesisini faaliyete geçirdi.Bunların yanı sıra enerji, gayrimenkul ve yatırımlar, inşaat ve petrol ticareti ile halen çalışmalarına devam etmektedir.Kadooğlu’nun çeşitli dernek ve kuruluşlarda üyelikleri bulunmakta ve görevlerini devam ettirmektedir.Bunların en önemlilerinden Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Federasyonuna 2008 yılında Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve halen görevini sürdürmektedir. TÜRKONFED’in de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına devam etmekte olup , 2010 yılında TÜSİAD’ a Yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve görevini sürdürmektedir. Kadooğlu evli ve dört çocuk babasıdır.





Oya NARİN

Oya Narin, 1964 İstanbul doğumludur. 1982 yılında St.Michael Lisesinden, 1986 yılında da İsviçre’de Hotel EcolieréLausanne’dan mezun olmuştur. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra; İsviçre’de ve USA’da çeşitli otellerde çalışmış, Sheraton HotelsHawai Pasifik Division’da MT programını bitirmiştir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Halen ; Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Martı GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi TYD-Turizm yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlerini sürdürmektedir.

Memduh BOYDAK

15 Mart 1967 Kayseri doğumlu olan Memduh Boydak, Marmara Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite döneminden itibaren iş hayatının içerisinde olan Memduh Boydak, mobilya, pazarlama ve satış birimlerinde görev aldı. Üniversite eğitiminden itibaren İstikbal Mobilya’da üretim yönetimi, üretim planlama, fabrika müdürlüğü ve yeni yatırımların koordinesi görevlerinde bulunan Memduh Boydak, kuruluşundan itibaren Merkez Çelik A.Ş ’nin yatırım, makine parkı tanzimi, üretim planlaması yönetimlerinde görev almış ve genel müdürlüğünü yapmıştır. Ayrıca Memduh Boydak İstikbal Mobilya Genel Müdürlüğü ile birlikte Holding bünyesinde pek çok şirkette yönetim kademesinde görev almıştır. Halen holding bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir ve 2009 yılından itibaren Boydak Holding CEO’su olarak görevini sürdürmektedir.

Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Japonya Kayseri Fahri Konsolosu olan Memduh Boydak Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesidir. (Memduh Boydak 2003 senesinden bu yana TÜSİAD üyesidir.)









Nur GER

Eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başlayan Nur Ger, lise öğrenimini son sınıfı AFS Bursu ile gittiği Amerika’nın Texas eyaleti Lamar High School ‘da tamamladı. Ger, lisans diplomasını 74-78 döneminde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden, yüksek lisansını ise 78-80 döneminde aynı üniversitenin Ekonomi ve Uluslararası Dış İlişkiler bölümünden aldı. Çalışma hayatına çok erken yaşta atılan Ger, lise ve üniversite yıllarında özel ders vererek, ücretli çalışarak ve profesyonel simültane tercümanlık yaparak hayatını kazandı., ilk şahıs şirketi Birlik Ticaret'i 1976 yılında yirmi yaşındayken kurdu.

Mezun olduktan sonra İstanbul’da boyahane - konfeksiyon entegre bir yatırımın

proje yöneticisi olarak çalışan Ger daha sonra aynı işletmenin ve ihracat müdürü olarak devam etti. 1983-86 yılları arasında bir başka konfeksiyon firmasının yönetici ortaklığını yürüten Ger 1986 yılında halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet verdiği Hazır Giyim İhracat firması SUTEKS A.Ş’ yi ’ kurdu.

1987'den beri üyesi olduğu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)' nin 1994-1996 döneminde ilk kadın Başkanlığını yapan Ger, Aktif olarak pek çok sivil toplum kurumunun destekleyicisi ve kurucusu olmuştur.

TESEV, KA-DER ve KAGİDER Derneklerinin kurucu üyesi olan Ger, halen TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonuna bağlı olarak çalışan 'Kadın Erkek Eşitliği Çalışma Grubu' nun Başkanlığını yürütmektedir. Nur Ger 1995 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir.

Aldığı pek çok ödüllerin arasında Dünya Gazetesi’nin 2000 yılı Sektörün En Başarılı Kadınları Ödülü, Milli Prodüktivite Merkezi'nin 2004 Yılın İş Kadını Ödülü ve Cumhuriyetin 75. Yılında 75 Kadın Ödül’lerine sahip Ger’in hayat hikâyesi 2001 yılında "Paralel" Serisi altında Hollanda Televizyonu tarafından belgesel olarak yayınlanmıştır.



Mehmet Bahadır BALKIR

1964 doğumlu olan Bahadır Balkır, ilköğretimini İstanbul Namık Kemal ilkokulunda, orta öğretimini Fransız Saint Michel lisesinde tamamladı. 1988 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Bahadır Balkır Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve az seviyede Rusça biliyor. 1989-1990 yıllarında Şili’de G.Amerika’nın en büyük orman endüstri kuruluşu olan Arauco firmasında mühendis olarak çalıştı. 1991-1999 yılları arasında aile bünyesindeki firmalarda görev aldı. Yurt dışından orman ürünleri hammadde ithalatı organizasyonlarını gerçekleştirdi. ABD, G.Afrika, Y.Zelanda, Şili, İskandinavya ve Rusya’daki operasyonları yönetti. 1999 yılında Balorman firmasının kuruluşunu gerçekleştirdi ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. 2002-2010 yılları arasında BEYSAD (Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği) yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010 Nisan ayında BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Aynı zamanda Avrupa Ahşap Ambalaj Birlikleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliği ve İstanbul Rotary Kulübü üyelikleri de devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babası. Mehmet Bahadır Balkır 2010 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir.