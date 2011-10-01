-Ümit Boyner: Piyasalardaki dalgalanmalar ciddi düzenleme gerektirmez İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Piyasalardaki dalgalanmaların veya emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların dünyadaki gelişmelere çok paralel olduğunu düşünüyorum. Burada çok ciddi bir yeniden düzenleme gerekmeyecek. Bunlar hep piyasanın beklentileri ölçüsünde oluyor'' dedi. Boyner, TÜSİAD tarafından basına kapalı olarak düzenlenen ''CEO Forumu''nun ardından yaptığı açıklamada, forumda dünyanın içinden geçtiği bu dalgalı süreçte, merkez bankalarının rolü ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı dinleme imkanı bulduklarını söyledi. Kendilerini daha çok ilgilendiren konunun, dünyanın, Avrupa'nın ve ABD'nin içinde yaşadığı yönetişim krizini nasıl çözeceği olduğunu ifade eden Boyner, şunları kaydetti: ''Burada merkez bankalarına, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamanın ötesinde görevler de yüklendi. Son kredi mercii olma konusunda bir beklenti küresel anlamda arttı. Bu konudaki gelişmeleri Sayın Başkanla tartışma imkanı bulduk. Özel sektör olarak küresel krizden ve küresel karar alma süreçlerinden hepimiz etkileneceği için 21 Temmuzda alınan kararların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu konuda Avrupa parlamentolarında hareketlenme başladı. Bu önemli diye düşünüyoruz.'' Soruları da yanıtlayan Boyner, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki zammın maliyetlere etkisine ilişkin bir soruya karşılık ise ''Piyasalardaki dalgalanmaların veya emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların dünyadaki gelişmelere çok paralel olduğunu düşünüyorum. Bu fiyat mekanizmaları yerine oturdukça hepimiz buna göre beklentilerimizi düzenliyoruz. Burada çok ciddi bir yeniden düzenleme gerekmeyecek. Bunlar hep piyasanın beklentileri ölçüsünde oluyor diye düşünüyoruz'' yanıtını verdi.