T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümit Boyner: İlk adımı PKK atsın

Boyner, “Şiddetin ve terörün devam ettiği noktada siyaset de başarılı olamıyor" dedi.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs konusu, demokratikleşme ve demokratik açılım konularıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açılımların gecikmiş veya içinin doldurulmamış olmasının, terörün devam etmesi için bir neden olamayacağını ifade eden Boyner, “Şiddetin ve terörün devam ettiği noktada siyaset de başarılı olamıyor. Bu açıdan ilk adımın terör örgütünden gelmesi gerekiyor. Bu noktada, toplumda şiddete karşı olmak konusunda duyarlılığın artmış olması da önemli. Biz toplum olarak buna karşı çıkarsak, yani şiddetin bir seçenek olmadığı konusunda; ama demokratikleşme ve karşılıklı diyalog kurmanın önemini hep birlikte savunursak o noktaya daha kolay gelebiliriz” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24