Ümit Boyner: İlk adımı PKK atsın

T24- TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs konusu, demokratikleşme ve demokratik açılım konularıyla ilgili açıklamada bulundu.



Açılımların gecikmiş veya içinin doldurulmamış olmasının, terörün devam etmesi için bir neden olamayacağını ifade eden Boyner, “Şiddetin ve terörün devam ettiği noktada siyaset de başarılı olamıyor. Bu açıdan ilk adımın terör örgütünden gelmesi gerekiyor. Bu noktada, toplumda şiddete karşı olmak konusunda duyarlılığın artmış olması da önemli. Biz toplum olarak buna karşı çıkarsak, yani şiddetin bir seçenek olmadığı konusunda; ama demokratikleşme ve karşılıklı diyalog kurmanın önemini hep birlikte savunursak o noktaya daha kolay gelebiliriz” diye konuştu.