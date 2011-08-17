Ümit Boyner de Somali'ye gidiyor

T24- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte Somali'ye gidecek.



TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, Ümit Boyner'in, Başbakan Erdoğan'ın 19 Ağustos Cuma günü Somali'ye gerçekleştireceği ziyarete katılacağı belirtildi.



Ümit Boyner, ziyaret öncesinde Somali'de yaşanan felaket ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Doğu Afrika'da uzun yıllardır devam eden iktisadi ve politik yapısal problemlerin, özellikle de son dönemde yaşanan kuraklığın neticesinde yaşanmakta olan insani dram, salgın hastalıklar ve kitlesel ölümleri beraberinde getirmektedir. Bu duruma kayıtsız kalmak mümkün değildir'' görüşünü ifade etti.



Bu noktada Türkiye'de başlatılan yardım kampanyasını son derece olumlu, zamanında ve takdire şayan bulduğunu vurgulayan Boyner, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede hükümetimizin aldığı inisiyatifle dünya kamuoyunda konuyla ilgili ciddi bir duyarlılık yaratacağımızı ümit ediyorum. Yaşanan dram maalesef tek boyutlu değildir; açlık, yoksulluk, bölgesel ve iç savaşlar, uluslararası aktörlerin kendi çıkarları doğrultusundaki dış müdahaleleri, söz konusu ülkelerde yaşanan büyük çaplı yolsuzluklar gibi birçok boyut bu dramın bir parçasıdır. Sorunu sadece Somali özelinde değil, daha geniş olarak Afrika kıtası genelinde düşünmeliyiz. Her gün sayısız insanın hayatını kaybetmesine neden olan problemin çözümü, kuraklıktan etkilenen ülkelerin güçlerinin çok ötesinde bir seferberlik ve kararlılık gerektirmektedir. Küresel ve kalıcı çözüm arayışı ihtiyacımız çok açıktır. Birleşmiş Milletler, G-20 gibi uluslararası kuruluşlara önemli roller düşüyor. TÜSİAD olarak, başlatılan kampanya ve hükümetimizin aldığı inisiyatifle önümüzde yeni bir sorumluluk sürecinin başladığını düşünüyoruz. Ayrıca TÜSİAD olarak Türkiye'nin inisiyatifi ile G20 bünyesinde yoksulluk ile mücadelenin ele alınması için daimi bir çalışma grubu kurulmasını elzem görüyoruz.''

