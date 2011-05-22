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Ekonomi

ÜMİT BOYNER: "MHP'YE KURULAN TUZAĞI KINIYORUM" İSTANBUL (A.A)

22 Mayıs 2011 19:39

-ÜMİT BOYNER: "MHP'YE KURULAN TUZAĞI KINIYORUM" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, MHP'ye yönelik kaset olaylarını kınarken, ''Bu komploları düzenleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmemesi güven duygumuzu derinden sarsmıştır'' dedi. Boyner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajlarında şöyle yazdı: ''MHP'ye kurulan organize tuzağı alçakça buluyor ve kınıyorum. Devlet ülkenin siyasetine bu şekilde müdahale eden suç örgütlerinin varlığına izin vermemelidir. Bu komploları düzenleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmemesi güven duygumuzu derinden sarsmıştır.''

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