‘Umarım Sneijder aynı istekle takıma döner’

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, “Sneijder'ın Galatasaray'a çok istekli geldiğini görmüştüm. Çok büyük karakterli ve profesyonel bir futbolcu. Dünya Kupası'ndan aynı istekle döner umarım. Onunla birlikte kazanacağımız çok kupa var” dedi.

Galatasaray'ın İtalyan Teknik Direktörü Cesare Prandelli, takımın kamp yaptığı Avusturya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, GSTV'ye yaptığı açıklamada, profesyonel bir kulübe geldiğini ve kendisi açısından şu ana kadar her şeyin güzel gittiğini anlattı.

Sarı-kırmızılı taraftarların güveninin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Prandelli, şunları kaydetti:

"Burada olmak benim için çok büyük bir görev. İnanıyorum ki şampiyonluğu kazanacağız. Başkan Aysal çok gerçekçi bir insan. Kısa sürede tanıştık ve gözlerinin içine baktığımda dördüncü yıldızı istediğini gördüm.

Hepimiz bunun coşkusunu yaşamak istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Bizim hedefimiz büyük bir aile kurmak. Bu herkesin hayalidir. Galatasaray kazanırsa sadece biz değil taraftarlar da kazanıyor. Galatasaray'a dördüncü yıldızı almak için geldim. Bu benim için çok ayrı bir motive kaynağı."

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Galatasaray'ı Fatih Terim döneminde tanıdık. Türkiye Ligi de çok gelişim gösterdi. Buraya gelmeden önce Galatasaray'la ilgili çok iyi düşüncelerim vardı. Benim kalbimde aidiyet hissiyatı birkaç kez oldu. Gittiğim takımların yeni döneminde yüzde 100'ümü vererek, kendimizden ödün vererek çalıştık. Umarım Galatasaray'da da aynı hissiyat oluşur. Burada seneler boyunca kalmayı hedefliyorum" diye konuştu.

‘Zamanla Galatasaray'ı göreceksiniz’

Kurmak istediği takım ve oyun anlayışıyla ilgili de konuşan Prandelli, "Şimdilik yalnızca dörtlü defans çalışması yapıyoruz. Top kontrolü bizim için çok önemli. Topun bizde olmasını istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Oyun kurmak ve paslaşmak bizim için çok önemli. Bu sadece başlangıç. Biz oyunu kuruyorsak ve top bizdeyse o oyunu biz egale ederiz. Bundan sonrası bizim için böyle çalışmalarla geçecek. Ama ilerleyen zamanlarda bazı şeyler de ekleyebiliriz. O yüzden zamanla Galatasaray'ı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kazanan bir takım kurmaya çalıştıklarını dile getiren İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol kat ettikçe kazanan bir takım kurmaya çalışıyoruz. Geçen sezonun takımında çok karakterli bir ekip gördüm. Bu benim çok hoşuma gitti. Biz onun üzerine bazı şeyler ekleyerek ve taktiği biraz değiştirerek yeni Galatasaray'ı oluşturacağız. Her taraftarın ve hocanın kalbinde ofansif bir takım yatar. Bu bizim için çok önemli. Bunu kurmaya çalışacağız. Ofansif 4 forvetle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Derinlikleri kovalayacağız. Top kaybedersek hemen kazanacağız ve oyunu kuracağız. Tekrar rakibin yarı sahasına girerek gol atmaya çalışacağız. Bu bizim işimiz. Biz Galatasaray'ız ve bunu göstereceğiz."

Sezonu, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçıyla açacaklarını hatırlatan Cesare Prandelli, "Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda onun müziği bizi ayrı bir havaya sokacak ama önce Süper Kupa'yı düşünüyoruz. Her ülkede derbiler çok önemli. Buraya ilk geldiğimizde de bize derbilerin öneminden bahsettiler. Biz derbide çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Bunun için hazırlanacağız. Başa baş bir mücadele olacak. Umarım kupa bizim olur" şeklinde konuştu.

‘Umarım Sneijder aynı istekle takıma döner’

Galatasaray'ın çok iyi futbolculara sahip olduğunu anlatan Cesare Prandelli, şunları kaydetti:

"Çok profesyonel Türk oyuncularımız var. Selçuk, Semih, Burak gibi. Çok istekliler. Buradan sonrası bize kalmış. Onlara oyun kurmayı göstermek, taktikler vermek... Türk futbolculara sahip olmak ve onların büyük isimler olması benim çok hoşuma gidiyor. Sneijder'ın Galatasaray'a çok istekli geldiğini görmüştüm. Çok büyük karakterli ve profesyonel bir futbolcu. Dünya Kupası'ndan aynı istekle döner umarım. Onunla birlikte kazanacağımız çok kupa var. Melo'yu Floransa dönemimden beri tanıyorum. Çok karakterli bir oyuncu. Ama savaşçı ruhun sadece onda olmaması gerekiyor. Takımdaki tüm oyuncularda olması gerekiyor. Ben takımda bunu görmek istiyorum ve umuyorum tüm kupaları tek tek kazanacağız."

Prandelli, Türkiye ile İtalya arasında futbol mantalitesi, medya ve taraftar anlamında benzerlikler olduğunu da sözlerine ekledi.