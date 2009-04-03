Umarım ikinci Türkiye olur



İspanya'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 2. golün asistini yapan Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, gole kendi adına sevindiğini, Türkiye adına üzüldüğünü söyledi.



Güiza, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, maç sonrası karmaşık duygular yaşadığını kaydederek, ''Her şeye rağmen umarım İspanya'nın ardından Güney Afrika'ya gidecek ikinci takım Türkiye olur. İnanın bunu bütün kalbimle istiyorum'' dedi.



İki maçta da futbol adına güzel mücadeleler olduğunu ifade eden İspanyol futbolcu, ''Sonuçta formasını giydiğim İspanya iki maçı da kazandı. Bu ülkem ve benim adına sevindirici. Benim hakkında gerek Türk, gerekse İspanyol basınında çok fazla spekülasyon yapılmıştı. Çok zor bir dönemden geçiyordum. Böyle bir dönemde İspanya Milli Takımı'na çağrılmam benim için çok önemliydi. Türkiye maçlarında görev almayı da çok istiyordum. Del Bosque bana ikinci maçın son bölümlerinde forma şansı verdi. Bu şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.



İkinci golün pasını benim vermiş olmam ve bu golle galip gelmemiz de çok önemliydi. Bu gole ülkem ve kendim adıma sevinsem de Türkiye adına üzüldüğümü söyleyebilirim. Bu gol Türkiye'nin gruptaki şansını biraz azalttı'' diye konuştu.



''Maç sonrası karmaşık duygular yaşadığımı söyleyebilirim'' diyen Güiza, ''Bir yanda İspanya'nın galibiyeti, bir yanda futbol oynadığım ülke Türkiye ve aynı takımda oynadığım arkadaşlarımın üzüntüsü vardı. Gerçekten zor bir durumdu. Ancak ben bu mağlubiyete rağmen Türkiye'nin, İspanya'nın ardından gruptaki en şanslı takım olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen umarım İspanya'nın ardından Güney Afrika'ya gidecek ikinci takım Türkiye olur. Grupta kalan maçlarda, şu andaki tablonun değişeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye, Dünya Kupası finallerinde olmayı hak eden bir takım'' dedi.