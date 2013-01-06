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'Umarım devlet bu kez Kürt sorunun çözümü için kararlı davranır'

Kemal Burkay: PKK'nin silah bırakması için gerekli adımlar atılmalı, ama umarım ki bu kez devlet kararlı davranır, yani PKK silah bırakırken, devlet de güven verici adımlar atar

06 Ocak 2013 17:38

HAK ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Başkanı Kemal Burkay, İmralı'da Abdullah Öcalan ile PKK'nın silah bırakması yönündeki görüşmelerini olumlu bulduğunu belirtti.

radikal.com.tr'nin 'Denge Azad' sitesine dayandırdığı habere göre Burkay, MİT ve Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay, görüşmeleri olumlu bulduğunu, kendisinin de ötede bu yana PKK 'nın silah bırakmasından yana olduğunu anlattı. Burkay, "Öcalan, bu doğrultuda çağrı yapacaksa olumlu olur. PKK'nin silah bırakması için gerekli adımlar atılmalıdır. Umarım ki bu kez devlet kararlı davranır. Yani PKK silah bırakırken, devlet de güven verici adımlar atar. Bunlar yaşanırsa süreç başarıyla sonuçlanır" dedi.

Burkay, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP milletvekili Ayla Akat ile Meral Danış Beştaş'ın, Öcalan ile yaptığı görüşmeye de değinen Burkay, "Bu görüşme sadece hükümetle Öcalan'ın görüşmesi olarak kalmıyor. Ne konuşulduğu konusunda siyasal planda çalışma yapan örgütlerin de bundan haberdar oluyor. Önümüzdeki günlerde nelerin görüşüldüğü kamuoyuna yansıyacak ve daha uygun yorumlar yapabileceğiz" diye devam etti.


‘Geçmişte BDP yeterince kararlı davranmadı’

 


BDP'nin olumlu bir çizgide hareket etmesinin süreç için etkili olacağını da vurgulayan Burkay, şöyle dedi:

"BDP, silahların bırakılması yönünde irade beyan ederse sonuç almak daha kolay olur. Geçmişte BDP yeterince kararlı davranmadı, 'Muhatap İmralı'dır' dedi. Özellikle de silahların susması konusunda. Silah kullananlar PKK'lıdır. Onu susturması gereken Öcalan'dır ama BDP bu süreçte etkili olabilir ve olmalıdır."

Süreci içeride ve dışarıda sabote etmek isteyecek bir takım odaklar olabileceğini anlatan Kemal Burkay, süreci baltalamak isteyenlere her kesimin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Dağdakilerin nasıl davranacağını kestirmenin kolay olmadığını anlatan Burkay, şöyle devam etti:

"Dağdakilerin hareket tarzı nasıl olacak? Bir ihtimal, içlerinde olumlu düşünmeyenler çıkabilir. Eğer Öcalan çağrı yaparsa sanıyorum ki onların buna direnmesi zor olur. Sabote etmek isteyenler olacak. PKK'nın içinde ve dışında. Suriye, İran ve bir takım derin odaklar var. PKK'nın içinde elleri bulunan derin odaklar çözüm istemez. Bu kesimler bundan sonra da ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Dikkatli olmak gerekir."

Burkay, değerlendirmesinin son bölümünde kamuoyuna güven verecek ve Kürt sorununu çözümü yönünde adımlar atılması gerektiğini belirtti. Silahlar bırakılmadan güven verici adımlar atılmasının zor olduğunu belirten Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahları bırakma süreci başlarsa bir yumuşama olur. Dağdakileri diğer ülkelere sürmek değil, onların doğrudan Türkiye 'ye dönmelerini sağlamak lazım. Siyasi af gündeme girer, siyasetin kanalları açılır. Yeni bir sayfa açmak lazım. Bir dönemi kapamak ve onun yaralarını sarmak, Kürt sorunun çözümü lazım. Köklü adımlar atmalı hükümet. Adımların birbirine izleyecek şekilde olması gerekir. Her şey çok kısa sürede olmayabilir ama bu bir süreç işidir. Bazı adımlar paralel olarak atılır. Ancak, her şeyden önce silahların susması gerekir. PKK'nın silah bırakması bunu takip etmeli. Hemen sonrasında da Kürt sorununun çözümüne yönelik girişimlerde bulunulmalı

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