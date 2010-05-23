'Umarım CHP 40'ların partisi olmaktan kurtulur'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP'de bir değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu gördüklerini ifade ederek, ''Umarım ki, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'yi 1930'ların 40'ların partisi olmaktan, o zamanın düşüncelerininesiri olmaktan kurtarır'' dedi. Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Recep Bey" ifadesinin "biraz küçültücü" olduğunu söyledi.





KKTC'de bulunan Başbakan Yardımcısı Arınç gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ''Gelişmeler onu gösteriyordu. Sayın Baykal'ın aday olmayacağı, olmak istese bile buna imkan bulamayacağı, CHP'deki değişim ihtiyacının başka bir adayla yola devam etmek şeklinde tecelli ettiğini söylemiştim'' diye konuştu.





Demokrasinin olması için muhalefete mutlaka ihtiyaç olduğunu kaydeden Arınç, ''Biz muhalefet partilerinin varlığından endişe duymayız, bunlardan memnun oluruz... Ciddi bir muhalefet partisinin, Türkiye'nin demokrasi açığını kapatma noktasında bütün partilerden daha ileri noktada olabilecek bir partinin mevcudiyeti bizi ancak memnun eder'' şeklinde konuştu.



'RECEP BEY'' İFADESİ-







Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki konuşmasının eleştirilecek çok yönleri olduğunu, ama buna gerek duymadıklarını dile getirerek, konuşmasında geçen ''Recep Bey'' ifadesinin ''Biraz küçültücü bir ifade olduğunu'' söyledi.





Arınç, ''(Recep Bey) konuşması, kendi ifadesi ile 'ismini söyledim' diyor ama genelde anlaşıldığı kadarıyla biraz küçültücü bir ifade şeklinde konuşulmuş. Eğer böyle bir amaç taşıyorsa bu çok yanlıştır. Kimse hakkında küçültücü olmak doğru değil. Biz siyasetçiler birbirimize hitap ederken ya sayın genel başkan ya sayın soyadını söyleyerek hitap ediyoruz. Meclis konuşmalarında da İçtüzüğümüz bunu emrediyor. Sayın diye başlayarak temiz bir dille konuşmak mecburiyetindeyiz. Ama bir Kurultay heyecanı içerisinde belki delegeleri etkilemek adına, eleştirilerini yapmak için böyle bir üslubu seçmiş olabilir'' diye konuştu.





Genel başkanların söyledikleri veya konuştukları değil partinin hangi zihniyete ve hangi istikamete döneceğinin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Arınç, ''İnanıyoruz ki CHP, Sayın Baykal'ın CHP'si olmaktan süratle çıkar'' dedi.