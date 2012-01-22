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Spor

Umarım bu maç son derbi olmaz ANKARA (A.A)

22 Ocak 2012 21:01

-Umarım bu maç son derbi olmaz ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, Spor Toto Süper Lig'de yaptıkları Ankaragücü maçının zor olacağını bildiklerini söyledi. Çapa, 1-0 galip geldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün çok iyi savunma yapan ve mesafeleri kısa tutan bir kurguyla oynadığını belirterek, ''Zeminin ağır olması yüzünden oyunu sahaya yansıtamadık. 1-0'dan sonra iyi pozisyonlar da yakaladık. İkinci golü bulsak skor farklı olabilirdi, ancak kalecimizin 87. dakikada yaptığı kurtarışla puanı aldık. Mutluyuz'' dedi. Ankaragücü'nün içinde bulunduğu durumun herkesi çok üzdüğünü ifade eden Çapa, ''Umarım bu maç, son derbi olmaz. Ankaragücü çok güçlü bir camiaya sahip ve bunu bu maçta gösterdiler. En kısa zamanda toparlanmalarını ve eski güçlerine dönmelerini temenni ediyorum, çünkü biz de Ankaralı futbolseverler olarak Ankaragücü'nü izlemeye devam etmek istiyoruz'' diye konuştu. Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçın ilk 5 dakikasında Gençlerbirliği'nin etkili olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Daha sonra dengeyi sağladık. Gençlerbirliği kontra atakta golü buldu. Golün ardından da dengeyi kurmayı başardık. Beraberlik golünü bulabilseydik, galibiyeti kaçıran taraf olurduk.'' Takıma henüz 3 gün önce yeni oyuncuların katıldığını belirten Kutlu, daha önce 2. ve 3. ligde oynayan kuralık futbolcuların takıma döndüğünü kaydetti. Bugünkü maçta bu oyunculara görev verdiklerini anlatan kutlu, ''Bu arkadaşlarımız bu lige alışacaklar, ama Ankaragücü'nün buna zamanı yok. Ankaragücü transfer yasağının kalkması durumunda bu ligde kalmak için oynayabilir, ancak yasak kalkmayacaksa gelecek sezon Bank Asya 1. Lig'de şampiyon olacak bir ekip yaratmayı hedeflemeliyiz'' diye konuştu. -Notlar- Bu arada CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın protokol tribününde yer aldığı maçta Ankaragücü taraftarları, sıfırın altında 10 derece soğuğa rağmen protesto için üstlerini çıkararak maçı izlediler. Gençlerbirliği taraftarları ise Ankaragücü'ne destek olmak için tribünde ''Pes Etme İmalat-ı Harbiye'' yazılı bir pankart açtılar.

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