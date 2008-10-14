Umarım bizi küçümserler



A Milli Futbol Takımı'nın 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta yarın deplasmanda oynayacağı Estonya maçı öncesi, ev sahibi takımın teknik direktörü Tarmo Ruutli, futbolculardan Konstantin Vassiljev ve Andres Oper ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Tecrübeli teknik adam, yarınki mücadelenin zor olacağını, ama Türkiye'den puan almaya çalışacaklarını söyledi. Ruutli ayrıca Türkiye ve İspanya'nın oyun yapılarının birbirine benzediğini ifade etti. Ruutli, şöyle konuştu:



"Grubumuzdaki dördüncü maçımıza çıkacağız. Henüz puan alamadık, ama yarın bu şansızlığımızı kırmak istiyoruz. Son olarak İspanya karşısında 3-0 mağlup olduk. O maçta oyunu kontrol etmeye çalıştık ve yarın da oyunun bizim kontrolümüzde olmasına çalışacağız. Çünkü İspanya ve Türkiye'nin oyun yapıları birbirine benziyor. Oyunu kontrol ettikten sonra bulacağımız kontrataklarla sonuca gitmeye çalışacağız."



Türkiye'nin birçok sakat futbolcusu olduğunu, ancak bu durumun Türkiye'nin gücünü etkilemeyeceğini söyleyen Ruutli, "Yarın genelde yedek olarak oynayan futbolcularla mücadele edecekler. Ama bu durum Türkiye'nin gücünü azaltmaz. Yedek oyuncular kendilerini göstermek için daha iyi mücadele edecekler" dedi.



Tarmo Ruutli, Bosna Hersek karşısında aldıkları 7-0'lık mağlubiyeti unuttuklarını belirterek, "Yarınki maçta o mağlubiyet bizi olumsuz etkilemeyecektir. Ama bu 7-0'lık mağlubiyetten ötürü Türk oyuncular bizi küçümserse, bu durumu bizim işimize gelir" diye konuştu.



Takım kaptanı Andres Oper ise çok zor bir maç oynayacaklarını bildiğini ifade ederek, "Türkiye savaşmaktan hiç vazgeçmeyen bir ekip. Bu özelliklerini biliyoruz. Ama biz yarın puan almak için sahaya çıkacağız. İlk üç maçtaki şansızlığımızı kırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.