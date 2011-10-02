-Ulusoy'dan bir dünya rekoru daha ANTALYA (A.A) - 02.10.2011 - Milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, paletli sabit ağırlık serbest dalış kategorisinde 87 metrelik dalışıyla dünya rekoru kırdı. Cenk Devrim Ulusoy, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hidayet Koyu açıklarında serbest dalış rekoru denedi. Dünya Sualtı Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri nezdinde dalış yapan Cenk Devrim Ulusoy, 87 metre derinliğe 1 dakika 15 saniyede ulaşırken, iniş-çıkış süresi toplam 2 dakika 28 saniye olarak kaydedildi. Daha önceki rekorun 86 metre ile İtalyan Homar Leuici'ye ait olduğu belirtildi. Rekor denemesini izleyenler arasında CMAS Başkan Yardımcısı Ivan Nyidi, CMAS Spor Komitesi Başkanı Xavier Duran, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı İnkılap Obruk ile sporcunun antrenörü Levent Ucuzal de yer aldı. Ulusoy, dün de paletsiz ip destekli 80 metre dalışta, dünya rekoru kırmıştı.