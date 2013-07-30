Ulusoy Turizm'den 'beton' açıklaması: Ülkeye ağaç değil terminal lazım

Ulusoy Turizm, İstanbul Ataşehir'deki terminalindeki ağaçlara beton dökmesini ‘Ülkede yeterince ağaç var. Terminal lazım’ sözleriyle açıkladı

Atlas dergisi muhabiri Kerem Yücel dün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla Ulusoy terminalinde ağaçların dibine beton döküldüğünü dile getirdi.

Konuya ilişkin Habervesaire’den Gökhan Tan’a bilgi veren Yücel, Ulusoy’un daha fazla sayıda masa koyabilmek için terminal bahçesindeki beton zemini genişlettiğini, bu sırada terminaldeki dört çamı da betonladığını belirterek şöyle konuştu:

“Ben itiraz edince işçiler durakladı. Ancak firma yetkilileri bu itirazı ‘Projesi böyle, beğenmiyorsan git’ çıkışıyla karşıladı. Ayrıca 'Gökdelenlere itiraz etmiyorsunuz, buna mı itiraz ediyorsunuz’ diye çıkıştılar. Peyzaj mimarı olduğunu söyleyen bir sorumlu da ağaçlar için sorun oluşturmayacağını söyledi.”

Ataşehir Belediyesi: İlgilendik

Çektiği ağaç fotoğraflarını Ulusoy Turizm, Ataşehir Belediyesi ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu pek çok kurum ve kişiyle paylaşan Yücel’e, Ataşehir Belediyesi konuyla ilgilenildiği şeklinde bir yanıt verdi.

Bu yanıtın ardından belediye, Twitter hesabından saat 00:02’de paylaştığı dört fotoğrafta, zabıtaların terminale gittiğini ve ağaç köklerindeki betonun temizlenerek olumsuzluğun giderildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bir yanıt da Ulusoy Turizm’in Twitter hesabından geldi: “Ülkede yeterince ağaç var. Terminal olması için bunların yapılması gerekiyor.”