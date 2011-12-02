Ulusoy Seyahat, Varan´ı satın alıyor

T24 - Ulusoy Seyahat, 65 yıllık otobüs işletmesi Varan Turizm'i satın alıyor.



Hürriyet'in haberine göre; seyahat sektöründe dev birleşme gerçekleşmek üzere.



Ulusoy Seyahat Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, Varan ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Protokol yapıldı, imza aşamasına gelindi. Şu anda Varan otobüsleri Ulusoy sisteminde çalışıyor” dedi.



Aile bireylerinin kendilerini uygun gördüğünü belirten Yıldırım, Rekabet Kurulu onayını beklediklerini kaydetti.



Dünya gazetesinin haberine göre, Varan markasının devam edeceğini belirten Yıldırım, “Ulusoy Holding çatısında Ulusoy-Varan-Bosfor üçlüsü olarak UVB adıyla yeni bir oluşum kuracağız. Havaş ve Çelebi’de olduğu gibi yer hizmetlerinde var olacağız” dedi.

Metro seyahat satışı iptal etmişti



Metro Seyahat, Temmuz 2011’de Varan Turizm’in satın almayı iptal etmişti.



Varan Turizm Genel Müdürü Emrah Gültekin, daha önce Metro Turizm ile yaptıkları görüşmelerde satış protokolü imzalandığını ancak isim sıkıntısı nedeniyle protokolün karşılıklı olarak iptal edildiğini açıklamıştı.





