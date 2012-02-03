Ulusoy: Orgeneral emekli olurken 642 bin lira alıyor

Hülya Katabağlı

T24 / Ankara

Astsubay'a 205 bin lira

Çavuşa 205 bin lira

2 bin 914 lira taze para

OYAK'ın en büyük geliri satıştan

Uluslararası denetim



OYAK hisse senedi çıkarmıyor

TBMM Dilekçe Komisyonu OYAK Alt Komisyonu’nda bilgi veren Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Coşkun Ulusoy, hisse senetlerinden emekli ikramiyelerine kadar bir dizi soruyu yanıtladı. OYAK’a 30 yıl boyunca aidat ödeyen astsubayların 205 bin lira emekli ikramiyesi aldıkları anlaşıldı.Ulusoy, “ OYAK tarafından 30 yıl aidat ödeyen bir subaya 260 bin lira 30 yıl aidat ödeyen astsubaya ise 205 bin lira emeklilik yardımı yapıldı. Bir orgenerale yapılan 600 bin lira yardım ise 45 yıllık kesintinin OYAK bünyesinde değerlendirilmesi sonucu günümüzde ulaştığı mertebedir.”Ulusoy, Meclis Dilekçe Komisyonu üyelerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, "OYAK yönetiminde astsubayların yeterince temsil edilmediği, üyelere kesintiyle orantılı adil ödeme yapılmadığı, generallerin kızı ve damadı gibi akrabalarının işe alındığı, denetim yapılmadığı" gibi iddiaların da doğru olmadığını söyledi.OYAK Genel Kurulu’nda sivil memur astsubay, subay ve general suçlamalarını kasıt diye nitelendiren Ulusoy, TSK mensuplarından her ay maaşlarının yüzde 10’ u oranında kesinti yapıldığını ve bu kesintinin emeklilik veya herhangi bir nedenle ayrılmaları durumunda getirileri ile birlikte hak sahibine verildiğini açıkladı.Emekli ikramiyesi konusuna da açıklık getiren Genel Müdür Ulusoy “TSK mensubu ve OYAK üyesi olan sivil memur, jandarma, uzman jandarma subay, astsubay, general, erbaş ve uzman erbaş gibi her rütbedeki memur devletten aldığı emeklilik ikramiyesi dışında OYAK’tan da emeklilik yardımı almaktadır. Ödeme yöntemi rütbe fark etmeksizin aynıdır. Örneğin 2010 yılı itibariyle OYAK tarafından 30 yıl aidat ödeyen bir subaya 260 bin lira 30 yıl aidat ödeyen astsubaya ise 205 bin lira emeklilik yardımı yapıldı. Bir orgenerale yapılan 600 bin lira yardım ise 45 yıllık kesintinin OYAK bünyesinde değerlendirilmesi sonucu günümüzde ulaştığı mertebedir.”Coşkun Ulusoy OYAK’a taze para girişi iddialarının da gerçekleri yansıtmadığını anlattı. Ulusoy 2006 yılından 2010 yılına kadar OYAK’a toplum 2 bin 914 Tl taze para girişi yapıldığını buna karşın üyelere 3.143 lira ödendiğini söyledi. OYAK’ın bir askeri holding değil TSK mensuplarının yasada belirtilen kişilerce kurulan ve birikimlerini yöneten mesleki fon olduğunu belirten Coşkun Ulusoy, “OYAK’ın yönettiği mal varlıklarının tamamı üyelerin birikimlerinden oluşmaktadır. Gelirleri de yine üyelere aktarılmaktadır” diye konuştu.OYAK’ın devletten hiç yardım almadığını kaydeden Ulusoy kurumun üyelerini tasarrufa teşvik ederek gıdadan çimentoya, zirai ilaçtan, demir-çelike , sigortadan bankacılığa kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarıyla ekonomiye doğrudan katkıda bulunduğunu ve önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Ulusoy OYAK’ın en büyük geliri ise OYAKBANK’ınING’ye satışından elde ettiğini, hatta satışın geç onaylanması nedeniyle kardan zarar ettiklerini de sözlerine ekledi.Genel Müdür Coşkun Ulusoy bazı milletvekili ve gazeteler tarafından dile getirilen “Oyak şeffaf değil” “denetlenmiyor”, “hisse senetleri dağıtılmıyor”, “Generallere çok fazla para ödeniyor” suçlamalarını tek tek yanıtladı.TBMM Dilekçe komisyonuna gelerek başında bulunduğu kurum hakkında sorulan bütün sorulara yanıt veren Coşkun Ulusoy, OYAK’ın hem 205 sayılı kuruluş yasasında belirtildiği gibi Türk ticaret Yasasına göre iç denetiminin yanı sıra uluslararası denetim kuruluşları tarafından da denetlendiğini ifade etti.Coşkun Ulusoy en çok eleştirilen konulardan birisi olan ve milletvekilleri tarafından da dile getirilen “ayrılan üyelere neden hisse senedi dağıtılmıyor” sorusunu ise şöyle yanıtladı:OYAK, ekonomileri gelişmiş ülkelerde örneklerine çok rastlanan, devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik yardımlarına ek yardımlar sağlamak üzere 1961 yılında kurulmuş “TAMAMLAYICI” bir mesleki emeklilik fonu olarak ifade edebilecek kurumdur.Hisse senedi ise, sermaye şirketleri tarafından, şirket ortaklarına verilmek üzere çıkarılan, ortaklık payını temsil eden, yasal şartlara uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraktır. Sermaye şirketlerinde sermayenin bütünü paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil edilir. Dolayısıyla hisse senedinden söz edilebilmesi için belirli bir sermayenin varlığı gerekmektedir. Oysa kuruluş yapısı gereği OYAK bir sermaye şirketi değildir. Sermayesi ve ortakları yoktur. Diğer mesleki emeklilik fonlarının katılımcıları olduğu gibi OYAK’ın da kanunda tanımlanmış, belirli şartlarda üye olan ve zamanı geldiğinde ayrılan üyeleri vardır. Dolayısıyla OYAK’ın hisse senedi çıkartması mümkün değildir. OYAK üyeliği ve üye birikimleri alım-satıma konu edilemez ve devredilemez. Ancak ölüm, maluliyet ve emeklilik söz konusu olduğunda hak sahibine tüm birikimler ödenir.