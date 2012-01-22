Ulusoy: Fransa halkı gideceği yeri biliyor

T24 - TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, ''Fransa'dan yüzde 27 artışımız var. Fransa halkı gideceği yeri biliyor. Bizim Fransa ile problemimiz yok. Oradaki siyasetçiler düşünsün'' dedi.



Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen ''Turizmde 2011 Yılı ve Geleceğe Bakış'' konulu konferans öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, turizmi de etkileyen ''Arap Baharı''nın, kendini demokrasiye adamış insanların hareketi olduğunu söyledi.



''Arap Baharı''nın gerçekleştiği ülkelerden, sıkıntılardan dolayı turizm artışı beklemediklerini belirten Ulusoy, ''Onlar kendilerini ne kadar düzeltirse bizim için iyi olur'' diye konuştu.



Türkiye'nin 2011 yılında ziyaretçi sayısı açısından 30 milyonu aştığını hatırlatan Ulusoy, sadece kum ve güneş değil, kültür, inanç, kongre ve sağlık turizminde de Türkiye'nin ön plana çıktığını bildirdi.



İran'dan ve Suriye'den gelen turist sayısında azalma olduğuna işaret eden Ulusoy, ''Suriye'den kaybımız 750 bin civarında. Fransa'dan yüzde 27 artışımız var. Biz Mozambik'ten de turist alıyoruz, Kuzey Kore'den de alıyoruz. Fransa halkı gideceği yeri biliyor. Bizim Fransa ile problemimiz yok. Oradaki siyasetçiler düşünsün. 2012 için hedefimiz 33-34 milyon ziyaretçi, 30 milyar dolar döviz elde etmek'' dedi.

'Dünya dijital tanıtıma gidiyor'



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı ise turizmde artık ''dijital tanıtım'' diye yeni bir sistemin olduğunu söyledi.



Bütün dünyanın internete yönelmeye başladığını ifade eden Taşbaşı, ''Sosyal medya dediğimiz Facebook ve Twitter benzeri bir yapılanma. İkisinde de yerelde Bodrum, Marmaris, Muğla ve Antalya, genelde ise Türkiye odaklı tanıtım çalışması başlatıyoruz. Bunu hem yerel odaklarımızla yapacağız hem de yurt dışındaki tanıtım ofislerimizle Türkiye'nin genel ve özel tanıtımlarını yapmaya çalışacağız'' dedi.



Dünyanın hızlı şekilde dijital tanıtıma doğru gittiğini vurgulayan Taşbaşı, şimdiden belediyeleri, valilikleri ve sivil toplum kuruluşlarını dijital ortama hazır hale getirmeye çalıştıklarını, turizmde sosyal medyayı daha ağırlıklı kullanmaya başlayacaklarını kaydetti.



Taşbaşı, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sıkıntılı durumun turizmde düşüşe neden olmadığını bildirdi.



Geçen yıl Fransa'dan gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Taşbaşı, ''Büyükelçimiz göreve geri gitti. Zaten Fransız Senatosu da kararı herhalde geri çevirecek'' diye konuştu.