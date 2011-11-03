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Uluslararası Yayıncılar Birliği: Ragıp Zarakolu cezaevini değil Nobel ödülünü hak ediyor

Yayıncı Ragıp Zarakolu'nun, Türkiye'de süren KCK davası kapsamında tutuklanması uluslararası edebiyat ve yayıncılık dünyasından tepki gördü

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Yayıncı Ragıp Zarakolu'nun, Türkiye'de süren KCK davası kapsamında tutuklanması uluslararası edebiyat ve yayıncılık dünyasından tepki gördü. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada Zarakolu'nun "cezaevini değil Nobel ödülünü hak eden bir yayıncı" olduğu belirtildi.



Zarakolu'nun Türkiye'deki özgür yayıncılığının yüz akı olduğunu ve bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.


Rapıg Zarakolu'nun hâkim karşısına çıkmasının en az bir yılı bulacağını ancak kendisinin sağlık durumunun ceza evi koşullarını kaldıramayacağını belirten Smith-Simonsen, örgüt olarak Türkiye'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiyle temasa geçeceklerini ifade etti.
Zarakolu'nun tutuklanma kararına tepki gösterenler arasında bulunan Amerikan Yazarlar Derneği PEN'den yapılan açıklamada "Zarakolu yazma ve yayınlama özgürlüğü mücadelesinde uluslararası olarak saygı duyulan bir isimdir" denildi.


Örgütten Larry Siems, yaptığı açıklamada "Zarakolu gibi Türkiye'de sansürü önlemeye çalışanlarla siyasi gündemlerini baskı yoluyla dayatanların çabaları karıştırılmamalıdır" dedi.



'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması


PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında yayıncı Ragıp Zarakolu ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 23 kişi önceki gün tutuklanmışlardı.


Mahkeme, 23 kişinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdiğini açıklamıştı.


Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu, mahkemede verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmemişlerdi.


1998 ve 2008 yıllarında Dünya Yayıncılar Birliği, 1995 ve 2007 yıllarında Türkiye Yayıncılar Birliği, 2003'te Norveç Kültür Bakanlığı ve 2010'da da Ermenistan Ulusal Kütüphane ödüllerini kazanan Zarakolu Türkiye'deki önde gelen muhalif yayın evlerinden Belge Yayınları'nın yöneticisi olarak görev yapıyor.


Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Ersanlı ise Barış ve Demokrasi Partisi Meclisinde üye olarak görev yapıyor.


Profesör Büşra Ersanlı ayrıca partinin Anayasa Komisyonu üyesi.


Her iki isimin tutuklanmasını protesto amacıyla akademisyenler tarafından bir imza kampanyası yürütülüyor.

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