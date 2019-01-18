Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 268.4 milyar dolara geriledi

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 461.9 milyar dolardan, Kasım sonunda 268.4 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası\'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Ekim sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde yüzde 0.4 artışla 233.8 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri yüzde 14.9 düşüşle 591.2 milyar dolara geriledi.