Uluslararası yatırım kuruluşundan çarpıcı analiz

T24 - Forbes.com'da yayınlanan 'En İyi 10 Hisse' listesi açıklandı.

Listenin oluşturulması için 10 uzmana ''Tek bir hisse alıp, 2012 boyunca saklayacak olsanız, bu hangi hisse olurdu'' sorusu yöneltildi.



The Sizemore Investment Letter'dan Para ve Hisse Yöneticisi Charles Sizemore, konuya ilişkin olarak, geçmişte Avrupa ve Ortadoğu'nun kraliçesi olan İstanbul'un, modern dönemde şu an için New York, Londra ve Hong Kong'un ekonomik nüfuzuna sahip olmasa da, önceki ihtişamlı günlerinde olduğu gibi kendisini çeşitli büyük güçlerin merkezinde bulduğunu kaydetti.



Türkiye'yi, zengin ama ekonomik açıdan sıkıntılı Avrupa ile fakir ama büyüyen Ortadoğu arasında bir köprü olarak niteleyen Sizemore, ''Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşması var ama aynı zamanda İslam ülkeleri arasında da büyüyen bir ekonomik ve politik lider. İslam dünyasının çoğu, Rusya ve Çin gibi ülkeler otokrasiden demokrasiye zorlu bir geçiş dönemi içindeyken, Türkiye, bu yolda 20 yıl ileride ve siyasal açıdan daha istikrarlı. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında en parlak geleceğe sahip rakiplerden biri'' değerlendirmesinde bulundu.



Yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin doğum oranlarının son yıllarda Batı seviyelerine gerilediğini ifade eden Sizemore, bu gelişmenin, gelecek on yıllarda düşük enflasyon ve artan tüketici harcamaları için Türkiye'yi demografik açıdan en optimum noktaya getirdiğini belirtti.



Sizemore, Türkiye'nin, Avrupa ve Ortadoğu gibi sıkıntılı iki bölge arasındaki konumunun olumsuz yansımalarını da yaşadığına işaret ederek, ''Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türkiye şirketlerinin hisseleri geriledi. Eğer siz de benim gibi Türkiye'nin en parlak geleceğe sahip ülkelerden biri olduğuna inanıyorsanız, Türkiye'nin çevresindeki krizi, ülkenin en iyi şirketlerinin bazılarından hisse almak için fevkalade bir fırsat olarak görebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.