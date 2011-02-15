-ULUSLARARASI YATIRIM GİRİŞİ ARTTI ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Türkiye'de, 2010 yılında bir önceki yıla göre net doğrudan uluslararası yatırım girişi yüzde 5,8 artarak, 8 milyar 899 milyon dolara yükseldi. Türkiye'de 2009 yılında net 8 milyar 409 milyon dolar tutarında uluslararası yatırım girişi gerçekleşmişti. Hazine Müsteşarlığı'nın 2010 yılı Aralık ayına ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'' yayımlandı. Buna göre, 2010 yılında uluslararası doğrudan sermaye de bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azaldı ve 6 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde uluslararası doğrudan sermaye kapsamında net sermaye yüzde 0,9 artarak, 6 milyar 168 milyon dolardan 6 milyar 225 milyon dolara yükseldi. Net sermaye girişi yüzde 0,2 artarak, 6 milyar 260 milyon dolara çıktı. 2009 yılının aynı döneminde net sermaye girişi 6 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2010 Ocak-Aralık döneminde diğer sermaye ise yüzde 60,8 azalarak, 180 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde net gayrimenkul ise yüzde 40 artarak, 1 milyar 782 milyon dolardan 2 milyar 494 milyon dolara yükseldi.