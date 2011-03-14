-ULUSLARARASI YATIRIM GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Türkiye'ye giren doğrudan uluslararası yatırım, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 gerileyerek, 402 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı'nın 2011 yılı Ocak ayına ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'' yayımlandı. Buna göre, 2011 yılı Ocak ayında uluslararası doğrudan sermaye girişi 402 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tarihte uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi 320 milyon dolar oldu, bunun 106 milyon dolarını imalat sanayi oluşturuldu.