-ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NUN SOĞUTMASI DURDU CAPE CANEVARAL (A.A) - 01.08.2010 - Yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun soğutma sisteminin bir kısmı dün gece aniden durdu. Mürettebat bunun üzerine bir dizi cihazı da kapatmak zorunda kaldı. Ortaya çıkan durum, istasyon dışına çıkarak zorunlu bir uzay yürüyüşü ile tamir çalışması yapılması olasılığını gündeme getirdi. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi, tamir amaçlı iki uzay yürüyüşünü onayladı. Bunlardan ilki bu hafta içinde yapılacak. İstasyonda bulunan 3 Amerikalı astronotla, 3 Rus kozmonot için bir tehlikenin söz konusu olmadığı, istasyonun koşullarının da istikrarlı olduğu kaydedildi.