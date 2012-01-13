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Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay çöpünden kaçtı WASHINGTON (A.A)

13 Ocak 2012 21:44

-Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay çöpünden kaçtı WASHINGTON (A.A) - 13.01.2012 - Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), hızla yaklaşan uzay çöpünden kaçmayı başardı. NASA yetkilileri, istasyonun, eski bir ABD yapımı komünikasyon uydusunun parçası olan uzay çöpünden uzaklaşmak için başarıyla manevra yaptığını açıkladı. UUİ astronotlarının, uzay çöpünden uzaklaşmak için istasyonun motorlarını 54 saniye çalıştırdığı ve yaklaşık 305 metre yükseldikleri belirtildi. UUİ, 1998 yılından beri uzay çöplerinden kaçmak için 13 kez manevra yaptı.

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