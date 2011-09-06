'Uluslararası toplumun İsrail'e bir cevabı olmalı'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Zapatero basın toplantısı düzenledi. Toplantının gündeminde İsrail-Türkiye ilişkisi başta olmak üzere İspanya'da yaşanan ekonomik kriz de yer aldı. Zapatero uluslararası toplumun İsrail'in Mavi Marmara baskınına karşı bir cevap vermesi gerektiğini söyledi...





Erdoğan: Teröre karşı en önemli silah, medeniyetler ittifakı...



Bugün gelinen noktada, 100'ü aşkın ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun, artık Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yanında yer aldığını anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bunlar Medeniyetler İttifakı'nın içinde şu anda bulunuyorlar. Çünkü biliyoruz ki uluslararası teröre karşı en önemli silah, medeniyetler ittifakını temin etmektir, bunu başarmaya mecburuz. Ve Medeniyetler İttifakı, aslında medeniyetler çatışmasını çökerten bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı çok büyük öneme haizdir ve bunu güçlendirerek devam ettirmekte de kararlıyız. Tabii, Medeniyetler İttifakı girişimi ön yargıların aşılması ve yanlış algılamaların bertaraf edilmesi için siyasi irade oluşturmak noktasında önemli bir çerçeve sunmuştur, önemli çerçeve sunuyor... Şunu herkesin görmesi gerekiyor; dünya artık iki kutuplu, soğuk savaş parametrelerinin geçerli olduğu bir dünya değil. Bunları artık çok çok geride bıraktık. Günümüz dünyası, farklı ırk, inanç ve kültürlere ait insanların barışa dayalı bir gelecek inşa etmelerini gerektiriyor.



Ve bunun için biz siyasilerin, biz liderlerin, ortaya çok önemli tavırlar koyması gerekiyor. Öyle zannediyorum ki bu yılın BM Genel Kurulu, bunun önemli bir sınavını verecektir. Bu önemli sınav da Filistin sorunuyla ilgili, Filistin'in devlet olma ideallerini gerçekleştireceği bir sınav olacaktır. Bu konuyu da değerli mevkidaşımla görüştük ve bunu adımını da kararlı şekilde atıyoruz, atacağız.



Bölgenin iki öncü ülkesi olan Türkiye ve İspanya'ya, Akdeniz havzasındaki yeni gelişmeleri barış ve refah açısından fırsatlara dönüştürmek bakımından özel bir sorumluluk düşüyor. Ülkelerimizin işbirliği içinde yürütecekleri tüm çalışmalar, inanıyorum ki bölgemizdeki barış ve istikrara yapabileceğimiz katkıların özgün örneklerini teşkil edecektir.''





Türkiye ve İspanya'nın ekonomik ortaklıkları



İspanya'nın AB üyeliğinde verdiği destekten bahsetmiştim, özellikle Türkiye şu anda ekonomik alanda attığı temkinli adımlar ve büyüme çabası ve örnek duruşu dünyadada taktirle izleniyor. Bunun ötesinde bizler enerji alanında İspanya ile yenilenebilri enerji adımını ve raylı sistemlerde müşterek adımlar atmayı düşünüyoruz. İspanya Asya'ya açılım sağlayan bir ülke İspanya'da Latin amerika ülkelerine açılım sağlayan ülkeler bu yüzden dolayı atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyorum.



Dün akşam Türkiye İspanya arasında oynanan maçı yenerek guruptan çıkma şansını yakaladık onun için de teşekkür ediyorum.





Zapatero: Filistin devletine olan sempatimiz açıktır



''Bu yaptığımız toplantı yaptığımız anlaşmanın 3.'sü ile zirveye ulaşmıştır. Bu iki ülke arasındaki birliktelik ittifakla daha da geniş çevrelere ulaşmaktadır. Diyalog çok önemli paylaşmak çok önemli. Libya, Tunus gibi gelişmeleri takip etmek önemli. Vizyonlu bakmak önemli. Filistin için çözüm koyulmalı. BM belki de oylama yapacak. Bizim Filistin devletine olan sempatimiz açıktır. Birlikte çalışıp çözümler ortaya koymalıyız. Sayın Erdoğan ile küresel problemleri ele aldık., görüşlerini dinledik. İspanya Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülkeler arasında. Türkiye bizim şirketler için büyük imkanlar sunan bir ülke. İhalelere teknolojik, altyapısı olan şirketler daha fazla katılmalı bu ihalelere. İspanya ile Türkiye'nin sınırları daha da kaldırılmalı. Sayın Erdoğan'a desteği ilgisi nedeniyle çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye ile İspanya arasındaki projelere yaptığı desteklerden dolayı. Son bir kaç yılda önemli gelişmeler kat ettik sayın Erdoğanla. Türkiye'nin AB'ye girmesiyle ilgili birşeyler söyleyeceğim. Arap dünyasındaki değişimlerle yeni projeleri ortaya koymak isteyenler bir gözleriyle Türkiye'ye bakıyorlar. Kısa sürede Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. Sayın Erdoğan olsa da olmasa da Türkiye'yi AB'ye girmesi için hep destekleyeceğiz''





Yazılı, görsel medyadan soruları



Soru: Öncelikle İspanya hükümetine sormak istediğim sorum var İspanya'nın borcunun yükseldiğini belirttiniz, İspanya hükümeti piyasalar bakımından yeni tedbirler alacakmı? Sayın Erdoğan'a da Türkiye ile İsrail arasında sorun oldu mu bilmek isterim.



İspanya Başbakanı Zapatero: Ciddi finansal tedbirler almak durumundayız işsizlik, durgunluk huzursuzluk oluşmakta, bütçe dengesinin uzun süre ilerletmek için anayasal değişikliklere gidilir, yeni tedbirler alıyoruz, bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyoruz.





Erdoğan: Türkiye-İsrail arasındaki sorunları anlattık



''Değerli dostum Türkiye- İsrail arasında bir soru sordular süreci ve detayı anlattık burada o detaylara girmeye gerek yok, konuyla ilgili İsrail'in uzlaşmaz tavrıyla uzun bir süreç başladı, Genevre BM konseyi ve genel konular en son olarak BM'nin tekrar çalışmaları oldu. Gerek biz 2. katip seviyesine indiriyoruz, İsrail'ede 2. katip seviyesine indirmesi konusunda baskımız yapıyoruz. Gerek mağdur ailelere ve mağdurlara destek vereceğiz, İsrail için Gazze baskısı hakkında Lahey'de bir toplantı olacak bu süreci oradada değerlendireceğiz ilk adımlarımız bunlar olacaktır.





Zapatero: Hayatını kaybeden insanlar söz konusu



''Türkiye, İsrail arasında bir adım atılması lazım, özelde bakıldığı taktirde de bir politik plan söz konusu, hayatını kaybeden insanlar söz konusu, uluslararası toplumun buna karşı bir cevabı olması lazım. 2009'dan bu yana ekonomi konusunda çok tedbirler aldık, bir durgunluk finansal konuda olsun, üretimde olsun bir durgunluk söz konusu bunu aşmaya çalışıyoruz. Bu tansiyonu kaldırmak için bir takım bedeller ödüyorsunuz.''



Türk medyası: Füze kalkanının Türkiye'ye kurulması söz konusu bununla ilgili bir değerlendirme istiyorum. Bu kalkanın İsrail'i korumak üzere kurulacağı söyleniyor. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz. Teşekkür ederim.



Başbakan Erdoğan: Bu konu radar üstünün kurulmasıdır NATO çerçevesi olarak bu kurulmaktadır bizde NATO üyesi olarak çalışmaların yapıldığını ve Türkiye'de bizi sıkıntıya sokacak bir şey söz konusu değildir söylentiler kulistir.''







