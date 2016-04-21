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Uluslararası Tahkim Kurulu, Cem Uzan’ın Türkiye’ye açtığı tazminat davasını reddetti!

Uzan, 2,5 milyar Euro’luk tazminat davası açmıştı

21 Nisan 2016 22:26

Uluslararası Tahkim, Cem Uzan'ın el konulan ÇEAŞ ve KEPEZ nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na açtığı davayı reddetti. Hakem Heyeti, Cem Uzan’ın 2,5 milyar avro tazminat talebini reddetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Kararda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Ülkemizin çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Karar, Türkiye’nin tezlerinin ve Bakanlığımızın haklılığını bir kez daha göstermiştir" dedi.

Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakanlığımız Cem Uzan tarafından Tahkim'de açılan davayı kazandı. Hakem Heyeti, Cem Uzan'ın 2,5 milyar euro tazminat talebini reddetti. Kararda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum Ülkemizin çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz."

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 7 Nisan 2014'te yaptığı bir konuşmada yeni bir Cem Uzan vakasıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, elektrikşirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açıldığını bildirmişti.

 

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