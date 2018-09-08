Uluslararası Su Sporları Festivali başladı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenen Su Sporları Festivali başladı.

İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Su Sporları Alanı’nda organize edilen festival, müzik eşliğinde sabah sporları ile başlayarak, su topu müsabakaları, söyleşiler, sahne performansları, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserler ile devam etti. Festival alanında aileler ve çocuklara su savaşı, balon sapanı, şişme balonla atlama, Survivor parkuru, kürek-yelken simülasyonları ve kum havuzu gibi pek çok etkinlik sunuldu. İstanbulluların ücretsiz olarak takip ettiği festivale çok sayıda vatandaş katıldı.

“HEM SPORCULARIN HEM DE VATANDAŞLARIMIZIN SPOR AKTİVİTELERİNE KATILDIĞI BİR FESTİVAL”

Festivale katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, “Su Sporları festivali bu sene bizim için daha önemli. Festivali hem uluslararası düzeye taşıyoruz, hem de vatandaşlarımızın katılımına açıyoruz. Geçtiğimiz senelerde sadece sporcularla sınırlı kalmıştı. Bu festivalimizin özelliği hem sporcuların spor aktivitelerine katıldığı hem de vatandaşlarımızın spor aktivitelerine katılabileceği bir etkinlik. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kendini bulabileceği bir festival. Eğlenceli ve güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)