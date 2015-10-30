T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler: IŞİD Musul’da 13 gazeteciyi öldürdü

"60 gazeteci, baskılar ve ölüm tehditleri nedeniyle Musul’u terk etti"

30 Ekim 2015 14:08

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Gazetecilik Özgürlüğü Gözlemevi (JFO) tarafından açıklanan ortak raporda IŞİD’in Irak’ın Musul kentinde 48 gazeteci ve medya çalışanını rehin aldığı, 13’nü ise öldürdüğü bildirildi.

Sputnik'in haberine göre; Gözlemcilerin basın özgürlüğü üzerine yayımladığı raporda, kaçırılan gazetecilerin büyük çoğunluğunun örgüt tarafından bırakıldığı, ancak 10 gazeteci ve medya çalışanının hâlâ IŞİD’in elinde olduğu ve haber alınamadığı bildirildi. Ayrıca rapora göre, toplamda 60 gazeteci, baskılar ve ölüm tehditleri nedeniyle Musul’u terk etti. 

ETİKETLER

ışidmusulırakgazetecirsf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24