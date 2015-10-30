Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler: IŞİD Musul’da 13 gazeteciyi öldürdü

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Gazetecilik Özgürlüğü Gözlemevi (JFO) tarafından açıklanan ortak raporda IŞİD’in Irak’ın Musul kentinde 48 gazeteci ve medya çalışanını rehin aldığı, 13’nü ise öldürdüğü bildirildi.

Sputnik'in haberine göre; Gözlemcilerin basın özgürlüğü üzerine yayımladığı raporda, kaçırılan gazetecilerin büyük çoğunluğunun örgüt tarafından bırakıldığı, ancak 10 gazeteci ve medya çalışanının hâlâ IŞİD’in elinde olduğu ve haber alınamadığı bildirildi. Ayrıca rapora göre, toplamda 60 gazeteci, baskılar ve ölüm tehditleri nedeniyle Musul’u terk etti.