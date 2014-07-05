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Dünya

Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği’ne Vatikan’dan onay

30 ülkeden 250 ‘şeytan çıkarma uzmanlarının’ bir araya gelerek kurduğu Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği’ne Vatikan onay verdi

05 Temmuz 2014 17:33

Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği’nin 30 ülkeden 250 kadar ‘şeytan çıkarıcı’ üyesi bulunuyor. Katolik Kilisesi kanununa göre ‘uluslararası dernek’ statüsü verilen kuruluş bu sayede faaliyetlerini Vatikan onaylı olarak yerine getirebilecek.

Övgü Pınar’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, Şeytan çıkarma uzmanı din adamlarını bir araya getiren bir dernek kurma fikri, Katolik Kilisesi’nin en tanınmış şeytan çıkarıcısı Peder Gabriele Amorth’a aitti. 1986’da Roma Piskoposloğu’ndan resmi olarak şeytan çıkarma yetkisi alan Amorth, tecrübe ve fikir alışverişinde bulunmak için şeytan çıkarma uzmanlarını bir derneğin çatısı altında toplamaya karar verdi. Amorth, 1990’da Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği’ni kurdu ve 2000 yılına kadar da derneğin başkanlığını yaptı. Amorth’un bugüne kadar yaklaşık 70 bin şeytan çıkarma ayini yaptığı tahmin ediliyor.

Dernek kuruluşundan yıllar sonra geçen ay Vatikan tarafından tanınarak yasal statüye kavuştu.

Derneğin şimdiki başkanı Peder Francesco Bamonte, Vatikan’dan onay almalarıyla ilgili olarak “Bu gelişme sadece dernek üyeleri için değil tüm Kilise için bir sevinç kaynağı. Şeytan çıkarma, muhtaç durumdakilere yardım etmenin bir başka yoludur” dedi.

Sık sık “şeytanla mücadelenin gerekliliğinden” söz eden Papa Francesco da geçen yıl Vatikan’da engelli bir kişinin başına dokunarak dua etmiş, bu görüntüler “şeytan çıkarma ayini” olarak yorumlanmıştı. Meksikalı Angelo V. daha sonra bir gazeteye yaptığı açıklamada Papa’nın gerçekten de kendisini “şeytandan kurtardığını” söylemişti.

 

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