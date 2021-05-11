Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu raporu: Türkiye çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biri

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) raporuna göre, Türkiye işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı.

“Küresel haklar endeksi” başlıklı raporda çalışanlar için en kötü ülkeler ligi Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Filipinler, Türkiye, ve Zimbabwe olarak listelendi.

Bu haliyle, Türkiye işçilerin haklarını “sistematik olarak ihlal eden ülkeler grubu”nda gösteriliyor. Bu grup için ITUC, işçilerin hiçbir hakkının garanti altında olmadığını söylüyor. Bu gruptan daha kötü durumda olan ülkeler işçilerin yaşama hakkına bile saygı duyulmayan savaş coğrafyaları olduğu için kategori dışı kabul edildi.

İşçilerin en iyi durumda olduğu ülkeler ise Kuzey Avrupa ülkeleri. Bu ülkeler alfabetik sıraya göre Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Slovakya, İsveç ve Uruguay olarak açıklandı.

“Türkiye, sendikacılar için en düşman ülkelerden biri"

ITUC’un raporunda en kötü 10 ülkeye ayrıca yer verildi. Buna göre Türkiye’ye ilişkin şu ifadelere yer verildi; “Türkiye, sendikacılar için en düşman ülkelerden biri olmaya devam etti. 2016’daki darbe girişiminin ardından hükümet sivil özgürlükleri kısıtladı. Bu korku ikliminde sürekli tehdit altında çalışan işçiler, sendika hakkından mahrum. İşverenler sendika organizatörlerini caydırıyor veya işten çıkarıyor.”