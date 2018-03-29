Uluslararası sendika heyetine Adalet Bakanlığı'ndan ziyaret engeli

TÜMTİS’in cezaevinde bulunan Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ve 3 şube yöneticisini ziyaret etmek amacıyla Ankara’ya gelen uluslararası sendika heyetine Adalet Bakanlığı'ndan görüş izni verilmedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, sendikacıların da arasında bulunduğu 14 üyelerinin sendikal faaliyetleri nedeniyle 1 yıl 10 ay ile 6 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığı belirtildi. Şube Başkanı ve yöneticilerin patronun şikâyeti üzerine açılan davada ‘Sendikaya üye işçilerin sayısını çoğaltmak’ ve tatil gününde işyerinin çalışmasına mani olarak ‘İş ve çalışma hürriyetini engellemek’ suçunu işledikleri iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“ETF (Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu) Başkanı Frank Moreels ve Genel Sekreteri Eduardo Chagas ile Basın Sorumlusu Bryn Watkins ve Veronique de Roeck, ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Noel Coard ve Küresel Gençlik Koordinatörü Baker Khundakji ile Kara Taşımacılığı Bölüm Yardımcısı Deniz Akdoğan’dan oluşan uluslararası sendika heyeti, tutuklu şube yöneticilerimizle dayanışmak amacıyla Ankara’ya gelmiştir. Uluslararası sendika heyetinin şube başkanı ve yöneticilerimizi cezaevinde ziyaret etmek talebiyle Adalet Bakanlığına yaptığı başvuru reddedilmiştir."