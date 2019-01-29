Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye en çok gerileyen 5 ülke arasında

DW Türkçe

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi'ni açıkladı. Örgütün raporuna göre, dünya genelinde yolsuzlukta artış gözleniyor. 180 ülkedeki durumun değerlendirildiği algı endeksinde, ülkelerin üçte ikisi 100 puan üzerinde yapılan değerlendirmede 50'nin altında puan alarak "yolsuz ülkeler" arasında yer aldı.

Yolsuzluk Algı Endeksi'nin üst sıralarında İskandinav ülkeleri yer aldı. 100 üzerinden 88 puanla Danimarka endeksin ilk sırasında yer alırken onu 87 puanla Yeni Zelanda izledi. Üçüncü sırayı ise İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Singapur paylaştı. Endeksin son sıralarında ise 13 puanla Güney Sudan ve Suriye, 10 puanla Somali bulunuyor.

Örgütün raporuna göre, hukuk devletinin ve demokratik kurumların zayıflaması, sivil toplum ve bağımsız medyanın toplumdaki alanlarının daralması durumunda bir ülkede yolsuzluk artış gösteriyor. Raporda, son yıllarda dokuz ve sekiz puan kaybeden Macaristan ve Türkiye'deki durum buna örnek gösterildi.

Türkiye "demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle" aynı kategoride

Geçen yıla kıyasla bir puan artış gösteren Türkiye 41 puanla bu seneki Yolsuzluk Algı Endeksi'nin 78. sırasında yer aldı. Ancak Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin verdiği bilgilere göre, Türkiye 2012 yılından bu yana endekste en çok gerileyen beş ülke arasında yer aldı. Son 5 yılda en çok puan kaybeden beş ülke Santa Lucia (-16), Bahreyn (-15), Suriye (-13), Macaristan (-9) ve Türkiye (-8) oldu.

Derneğin internet sayfasında yer alan açıklamada, "2018 yılı sonuçları, yolsuzluğa dair algının; hukuk devleti ilkeleri, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Bu alanlarda yaşanan ihlaller Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerine çıkmasına engel olmaktadır. Güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve liyakat ilkelerine yönelik ihlaller, Kamu İhale Kanunu’nun lafzına ve ruhuna aykırı uygulamalar, Kamu Özel İşbirliği projelerinde ve özelleştirme süreçlerinde kamu çıkarına aykırı ihale süreçleri ve uygulamalar öne çıkan sorunlar arasında görülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarının gitgide zayıflaması ile Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride anılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Örgüt, Yolsuzluk Algı Endeksi 1995'ten bu yana her yıl yayınlıyor.