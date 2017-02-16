Uluslararası Şeffaflık Derneği: Son 1 ayda "hayır" kampanyası yürüten 87 kişi gözaltına alındı!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin kanuna ilişkin kampanya sürecinde yaşananları gün gün raporlaştırdı. Buna göre, son 1 ayda "hayır" dediği için 87 kişi gözaltına alındı.

"Hayır" kampanyası yürüten HDP'nin 10 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında 18 milletvekilinin gözaltına alındığının da hatırlatıldığı raporda, "Muhalif yayın organlarında çalışan basın mensuplarının çeşitli sebeplerle gözaltına alınmasıyla basın özgürlüğüne dair kısıtlamalar devam etti" ifadesine yer verildi.

Raporda, referandum için "evet" kampanyası yürüteceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'tarafsızlık' ilkesini çiğnediği belirtildi. Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın da "Cumhurbaşkanı ile koordinasyon halinde güzel bir kampanyamız" olacak sözlerinin de 'tarafsızlık' ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Kaymakamlar ve akademisyenler ile YSK Malatya İl Müdürü'nün referandum tercihlerini açıklaması da raporda yer aldı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin infografik raporu şöyle: