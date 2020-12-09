Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden Mansur Yavaş'a ödül

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2020 Şeffaflık Özel Ödülü'nü aldı.

Mansur Yavaş, seçimlerden önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı "Şeffaflık Taahhütnamesi"ni imzalayan ilk aday olmuştu.

Dernek, geçen süreçteki uygulamalarından dolayı "2020 Şeffaflık Özel Ödülü"ne layık görüldü. Haberi ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin duyurdu.

Gültekin, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Seçimlerinden önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalayan ilk aday olan Sn. Mansur Yavaş, bu kez de derneğin 2020 Şeffaflık Özel Ödülü'ne layık görüldü. Başkente şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışı çok yakıştı.