-Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, Eylül ayında bir önceki aya kıyasla, 2 milyar 100 milyon dolar azalarak, 93 milyar 612 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar Ağustos ayında 95 milyar 712 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası Eylül dönemine ilişkin ''Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi'' verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları tutarı 93 milyar 612 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından alım satım konusu yapılan dövizlerin tutarı ise bir önceki aya göre 1 milyar 451 milyon dolar azaldı ve 87 milyar 295 milyon dolardan 85 milyar 844 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında 182 milyon dolar olan IMF rezerv pozisyonu ise Eylülde 177 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 6 milyar 64 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri Ağustos ayında 6 milyar 673 milyon dolar düzeyindeydi. Eylül ayı itibarıyla, döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduatlarda 14 milyar 859 milyon doları ana para 4 milyar 209 milyon doları da faiz olmak üzere toplam 19 milyar 68 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Ağustos ayı itibarıyla net çıkış tutarı ise 19 milyar 806 milyon dolar düzeyindeydi. Net çıkışların 866 milyon doları 1 aya kadar, 2 milyar 746 milyon doları 2-3 ay arası, 15 milyar 456 milyon doları 4 ay-1 yıl arası kalan vadelerde meydana geldi.