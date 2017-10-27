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Dünya

Uluslararası rezervler 1.4 milyar dolar düştü

Siyamedn Kaçmaz, Moskova,27 Ekim, (DHA)- Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin 13 Ekim’deki 427 milyar dolara karşın 20 Ekim’de 425,6 milyar dolar olduğunu bildirdi

27 Ekim 2017 12:46

Siyamedn Kaçmaz, Moskova,27 Ekim, (DHA)- Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin 13 Ekim’deki 427 milyar dolara karşın 20 Ekim’de 425,6 milyar dolar olduğunu bildirdi. Böylelikle, belirtilen dönemde rezervler 1,4 milyar dolar bir başka deyişle %0,3 oranında düştü.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “13-20 Ekim tarihleri arasında uluslararası rezervler 427 milyar dolardan 425,6 milyar dolara geriledi” denildi.

Rusya’nın uluslararası rezervleri, Merkez Bankası ve Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor. 2016 yılında %2,5 artan rezervler tarihin en yüksek seviyesine Ağustos 2008’de 598 milyar dolara yükselerek ulaştı.

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