-Uluslararası piyasalarda geçen hafta WASHINGTON/LONDRA/PARİS (A.A) - 28.01.2012 - Uluslararası piyasalarda geçen hafta, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin küresel ekonomi üzerinde yarattığı baskılar, Yunanistan'ın özel sektör kreditörleriyle yürütülen tahvil takası görüşmeleri ve Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik petrol ambargosuna ilişkin kaygılar öne çıktı. Altın fiyatları değer kazanırken, ABD Doları bazı önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Yılın son işlem gününde ABD ham petrolünün varil fiyatı da 99 dolar seviyelerinde işlem gördü. Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini aşağıya çekti. Fon, yayımladığı son Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, Avro Bölgesindeki borç krizinin tırmanmakta olduğu ve bunun da bu yıl küresel ekonomiyi yavaşlattığı tespitine yer vererek, küresel büyümeye ilişkin tahminlerinde keskin bir düşüşe gitti ve ülkelere bütçe kesintilerinden çok büyümeye odaklanılması ve güveni yeniden tesis edici politikalar izlenmesi çağrısı yaptı. Raporunda IMF, geçen Eylül'de yüzde 4 olarak açıkladığı küresel büyümeye ilişkin tahminini, bu yıl için yüzde 3,3'e düşürdü. Çoğu bölgedeki görünümün geriye gittiğinin belirtildiği raporda, büyümenin 2013 yılında ise yüzde 3,9'a çıkacağı öngörüsü yer aldı. Ekonomik faaliyetlerin hızının azaldığını, ancak çökmediğini kaydeden IMF, bununla birlikte, Avrupalı liderlerin krizin derinleşmesine izin vermesi halinde küresel büyümenin, şu anki tahminlerin de yaklaşık yüzde 2 düşüğüne tekabül edeceği uyarısında bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avro Bölgesi'ndeki borç krizi nedeniyle bölge ekonomilerindeki büyümenin bu yıl belirgin bir şekilde yavaşlamasının beklendiğini bildirdi. EBRD'nin 29 ülkeyi kapsayan ekonomik görünüm raporunda, geçen yıl yüzde 4,8 büyüyen EBRD ülkelerinin bu yıl ortalama büyümesinin yüzde 3,1'e gerileyeceği tahmininde bulunuldu. Banka, Ekim ayında açıkladığı tahmininde, bölge ekonomisinin 2011'de yüzde 4,5, bu yıl ise yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü. EBRD, Avro Bölgesi'ndeki krizin derinleşmesi halinde bölge ekonomisindeki yavaşlamanın daha da artabileceği uyarısında bulunarak, bölge ekonomilerinin aynı zamanda ABD ekonomisinde beklenen yavaşlamadan da olumsuz etkileneceğine dikkati çekti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise aralarında İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu Avro Bölgesi'ne üye 5 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürdü, kredi not görünümlerini de ''negatif'' olarak belirledi.