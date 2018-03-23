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Ekonomi

Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, Euro 4.97 lira

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle dolar ve Euro tırmandı

23 Mart 2018 17:25

ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle dolar ve Euro uluslararası piyasalarda rekor düzeylere tırmandı. Yükselen dolar 4,036'yı görerek rekor kırdı, Euro ise 4,97 seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "yeni bir ticaret savaşı"nın başlangı olarak yorumlanan, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarına ilişkin kararları ve uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) bu yıl ABD Merkez Bankası'nın "dört faiz artışı" yapmasını beklediklerine ilişkin raporuna bağlı olarak lira küresel piyasalarda büyük değer kaybetti.

Bu gelişmelerin ardından, dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya ve avro da 4.9757 liraya kadar tırmandı. Dolar, tarihi zirvenin ardından 3.96 - 3.97 lira aralığına, avro da 4.89 - 4.90 lira aralığına döndü.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin'in ABD'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, gümrük vergisi oranı Çin'in ABD ekonomisine verdiği zarar doğrultusunda belirlendi.

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ABD'nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre başı Çin çekiyor, ikinci sırada ise Meksika bulunuyor. ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı, 375 milyar doları buluyor.

Trump'ın Çin'e karşı başlatma kararı aldığı hamle gereğince, ABD Ticaret Temsilcisi Bob Lighthizer yeni bir Çin gümrük tarifeleri paketi kuracak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD'nin teknolojisini ve mülklerini Çin'in yatırımlarını kısıtlama amaçlı bir plan yapacak

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