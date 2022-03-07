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Uluslararası PEN Yazarlar Derneği, savaşa karşı bildiri yayımladı: Putin'in savaşı, tüm dünyada özgürlüğe yönelik bir saldırıdır

Bildirinin imzacıları arasında Svetlana Alexievich, Orhan Pamuk, Maria Ressa, Olga Tokarczuk, Burhan Sönmez, Margaret Atwood ve Salman Rushdie de isimler yer alıyor

 Svetlana Alexievich, Orhan Pamuk, Margaret Atwood

07 Mart 2022 09:32

Rusya'nın Ukrayna’yı işgali sonrası Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Salman Rüşdi, Margaret Atwood ve Svetlana Alexievich’in de aralarında olduğu binlerce ödüllü yazar, imzaladıkları bildiriyle, "Putin’in savaşı sadece Ukrayna’da değil, tüm dünyada demokrasi ve özgürlüğe bir saldırıdır” dedi. 

Uluslararası PEN Yazarlar Derneği'nden (PEN International) imzacılar, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun yol açtığı şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Bildirinin imzacıları arasında Svetlana Alexievich, Orhan Pamuk, Maria Ressa, Olga Tokarczuk, Burhan Sönmez, Margaret Atwood ve Salman Rushdie'nin de arasında olduğu yüzlerce isim yer alıyor.

Yazarların yayımladığı bildiri şöyle:

"Ukrayna'daki dostlarımıza ve meslektaşlarımıza, bizler, dünyanın dört bir yanındaki yazarlar, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı başlattığı şiddet karşısında dehşete düşüyor ve acilen kan dökülmesine son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Başkan Putin'in Ukrayna halkının Moskova'nın müdahalesi olmadan gelecekteki bağlılıklarını ve tarihlerini tartışma haklarını kabul etmeyi reddetmesiyle yürütülen anlamsız bir savaşı kınamakta birleştik.

Yazarların, gazetecilerin, sanatçıların ve en karanlık saatlerini yaşayan tüm Ukrayna halkının yanındayız. Yanınızdayız ve acınızı hissediyoruz.

Tüm bireylerin barış, özgür ifade ve özgür toplanma hakkı vardır. Putin'in savaşı, sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada demokrasi ve özgürlüğe yönelik bir saldırıdır.

Barış ve şiddeti körükleyen propagandaya son verilmesi çağrısında birleştik. Özgür ve bağımsız bir Ukrayna olmadan özgür ve güvenli bir Avrupa olamaz.

Barış hâkim olmalı."

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