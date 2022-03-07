Uluslararası PEN Yazarlar Derneği, savaşa karşı bildiri yayımladı: Putin'in savaşı, tüm dünyada özgürlüğe yönelik bir saldırıdır

"Ukrayna'daki dostlarımıza ve meslektaşlarımıza, bizler, dünyanın dört bir yanındaki yazarlar, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı başlattığı şiddet karşısında dehşete düşüyor ve acilen kan dökülmesine son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Başkan Putin'in Ukrayna halkının Moskova'nın müdahalesi olmadan gelecekteki bağlılıklarını ve tarihlerini tartışma haklarını kabul etmeyi reddetmesiyle yürütülen anlamsız bir savaşı kınamakta birleştik.

Yazarların, gazetecilerin, sanatçıların ve en karanlık saatlerini yaşayan tüm Ukrayna halkının yanındayız. Yanınızdayız ve acınızı hissediyoruz.

Tüm bireylerin barış, özgür ifade ve özgür toplanma hakkı vardır. Putin'in savaşı, sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada demokrasi ve özgürlüğe yönelik bir saldırıdır.

Barış ve şiddeti körükleyen propagandaya son verilmesi çağrısında birleştik. Özgür ve bağımsız bir Ukrayna olmadan özgür ve güvenli bir Avrupa olamaz.

Barış hâkim olmalı."