Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'da başladı. Yarın tamamlanacak turnuvaya Gürcistan, Macaristan, Polonya, Romanya, Türkiye ve Ukrayna parlamenterlerinden kurulmuş olan meclis/parlamento takımları katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Polonya ile karşılaştı. 30\'ar dakikalık iki devreden oluşan karşılaşmanın ilk yarısında TBMM Parlamenterler Futbol Takımı 26\'ncı dakikada Mehmet Geldi\'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 32\'nci dakikada Polonya\'dan Piotr Misilo beraberlik golünü kaydetti: 1-1. 46\'ncı dakikada Polonya\'dan Gregor Rangeviç skoru 2-1\'e getirdi. Maçın 56\'ncı dakikasında TBMM Parlamenterler Futbol Takımından Osman Ören yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Polonya\'da bir dönem Galatasaray\'da futbol oynayan Roman Kosecki de forma giyerken, TBMM Parlamenterler Futbol Takımında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ak Parti Adana Milletvekili Taner Dağlı, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Köpçü, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski milletvekilleri Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi ve Osman Ören forma giydi.

Polonya takımı günün ikinci maçında Macaristan\'ı 2-1 yendi. Diğer maçta Ukrayna ise Romanya\'yı 3-1 mağlup etti. Takımların günde iki karşılaşma oynadığı turnuva yarın oynanacak final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

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HABER- KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK (ANTALYA), (DHA)

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