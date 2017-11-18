T24 LogoT24 Logo
Spor

Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena'da başladı

18 Kasım 2017 18:02

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'da başladı. Yarın tamamlanacak turnuvaya Gürcistan, Macaristan, Polonya, Romanya, Türkiye ve Ukrayna parlamenterlerinden kurulmuş olan meclis/parlamento takımları katılıyor.
Turnuvanın ilk gününde TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Polonya ile karşılaştı. 30\'ar dakikalık iki devreden oluşan karşılaşmanın ilk yarısında TBMM Parlamenterler Futbol Takımı 26\'ncı dakikada Mehmet Geldi\'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 32\'nci dakikada Polonya\'dan Piotr Misilo beraberlik golünü kaydetti: 1-1. 46\'ncı dakikada Polonya\'dan Gregor Rangeviç skoru 2-1\'e getirdi. Maçın 56\'ncı dakikasında TBMM Parlamenterler Futbol Takımından Osman Ören yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.
Polonya\'da bir dönem Galatasaray\'da futbol oynayan Roman Kosecki de forma giyerken, TBMM Parlamenterler Futbol Takımında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ak Parti Adana Milletvekili Taner Dağlı, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Köpçü, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski milletvekilleri Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi ve Osman Ören forma giydi.
Polonya takımı günün ikinci maçında Macaristan\'ı 2-1 yendi. Diğer maçta Ukrayna ise Romanya\'yı 3-1 mağlup etti. Takımların günde iki karşılaşma oynadığı turnuva yarın oynanacak final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Türkiye- Polonya maçından detaylar

HABER- KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK (ANTALYA), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası SerikBelekGloria Sports ArenaYarınGürcistan Macaristan Polonya Romanya TürkiyeUkraynaTurnuvanınTBMM Parlamenterler Futbol Takımı PolonyaTBMM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24