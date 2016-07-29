Uluslararası örgütlerden Türkiye'ye basın özgürlüğü eleştirisi



Türk hükümetini OHAL kapsamında aldığı kararlar, uluslararası örgütlerin tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde onlarca gazeteci gözaltına alındı ve medyanın büyük bir kısmı kapatıldı" dedi. Kaye, "Eş zamanlı olarak bağımsız gazetecilerin tutuklanması ve medya kuruluşlarının kapatılması kamuoyuna açık tartışmalara vurulmuş büyük bir darbedir" eleştirisinde bulundu.

BM yetkilisi Kaye ile AGİT'in basın özgürlüğünden sorumlu yetkilisi Dunja Mijatoviç, ortak olarak kaleme aldıkları bildiride Türk hükümetini aldıkları kararları gözden geçirmeye çağırdı.

Türkiye'de OHAL kapsamında, Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen 3 haber ajansı, 16 TV kanalı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 derginin kapatılmasına karar verilmişti. Ayrıca 20 internet sitesine de erişim engeli getirildi. Aralarında Zaman gazetesi eski yöneticilerinin de bulunduğu toplam 89 medya çalışanı ve gazeteci hakkında da gözaltı kararı verildi.

AB'den eleştiri

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de "AB'nin, Türk yetkililerin hukuk devleti ile temel hak ve özgürlükler alanlarında en yüksek standartlara uyacağına yönelik beklentisini Çavuşoğlu'na ilettiğini" kaydetmişti. Avrupa Birliği'nin ifade hürriyetine verdiği öneme dikkat çeken AB sözcüsü, OHAL kararının alınmasının ardından çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmış olmasını ve medya kuruluşları hakkında kapatma kararı verilmesini kaygı verici olarak nitelendirdi.