Uluslararası organizasyonların mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esasları da Erdoğan belirleyecek!

AKP Milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile Kamu İhale Yasası’nda da değişiklik öngörüldü. Kanunun en fazla değişikliğe uğrayan 3’üncü maddesi olan ‘istisnalar’a eklenen yeni bir hüküm ile alfabenin tüm harfleri tükendi. 2003’ten başlayarak getirilen istisnalarla maddenin ilk halinde beş olan fıkra sayısı son değişiklik teklifi ile ‘z’ye kadar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kamu İhale Kanunu dışına çıkabileceği alan da genişledi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre hükümet daha önce, rafineri, petrol boru hattı, yol, köprü ve baraj projelerinin yanı sıra fakir ailelere yapılacak kömür yardımlarından ithal doğalgaz alımına, birçok kamu kuruluşunun acil olmayan alımlarından TOKİ, kentsel dönüşüm projeleri ve FATİH Eğitim Projesi’ne kadar pek çok projeyi ihale sistemi dışına çıkarttı. Meclis’te görüşülmesine başlanacak teklifle kamu kurum ve kuruluşlarının çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (Çay-Kur) yapacakları alımlar da Kamu İhale Kanunu hükümleri dışına çıkartıldı. Ayrıca Türkiye tarafından düzenlenen uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Erdoğan'ın yetkisi genişledi

Teklifle Erdoğan’ın ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirleyeceği alan da genişletiliyor. Buna göre Türkiye tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyon ve toplantıların mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esasları da Erdoğan belirleyecek.

Böylece, savunma, güvenlik veya istihbarat, Merkez Bankası’nın banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımlarıyla danışmanlık hizmetleri, bazı sağlık hizmetleri, çevre düzenleme alanı, tanık koruma işi, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin yapacağı bazı alımların da aralarında bulunduğu 12 ayrı alandaki usul ve esasları belirleme yetkisi 13’e çıkartılıyor.