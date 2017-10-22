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Spor

Uluslararası Open Dart Turnuvası başladı

Levent YENİGÜN / ANTALYA, (DHA)  - Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Open Dart Turnuvası başladı

22 Ekim 2017 14:36

Levent YENİGÜN / ANTALYA, (DHA)  - Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Uluslararası Open Dart Turnuvası başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kiriş Mahallesi\'nde bir otelde düzenlenen Uluslararası Open Dart Turnuvası\'na Türkiye\'yle birlikte 12 ülkeden 54 kadın 223 sporcu katıldı. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular derece elde etmek için yarışıyor.
TBBDF Dart Teknik Kurul Üyesi Nafiz Çelebi, geniş kapsamlı turnuvanın dünyanın en iyi dart sporcuları için önemli olduğunu söyledi. Turnuvada çekişmeli müsabakaların yaşandığını aktaran Çelebi, \"Turnuvanın Türkiye\'de yapılması ve bu tarz turnuvalara Türk sporcuların da katılması Türkiye\'deki dartın kalitesini yükseltiyor. İleriye dönük vizyonumuzu da genişletiyor\" dedi.
Üç hafta önce Japonya\'nın Kobe şehrinde düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası\'na da katıldıklarını kaydeden Çelebi, \"Şampiyonaya büyük erkekler, genç erkekler ve genç kadınlar takımlarıyla katıldık. Şampiyonada 4 farklı kategoride üçüncülük aldık. Bu bizim için büyük bir başarı. Dünya Dart Şampiyonaları\'nda aldığımız ilk başarı oldu. Gençlerimizin başarı elde etmesi milli takımımız için umut verici\" diye konuştu.

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